Академик РАО Асмолов: Идея об отмене ЕГЭ — за пределами профессионализма

Фото: istockphoto.com/mapo
Психолог, педагог, публицист, доктор психологических наук, академик Российской академии образования Александр Асмолов заявил, что инициатива по отмени обязательности сдачи ЕГЭ, которую внесли в Госдуму, бессмысленна и далека от профессионализма.
Он высказал мнение о том, что все споры вокруг ЕГЭ – игра политиков.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
Читайте также:
В России заявили об идее отмены обязательной сдачи ЕГЭ
Глава комитета Совфеда по образованию Гумерова оценила идею об отмене ЕГЭ
Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
«Любое предложение, касающееся образования, носящее бессистемный характер, что-то отменить, а что-то ввести, бессмысленно. Я считаю, что это предложение далеко за пределами профессионализма», – прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Асмолов.
Читайте также:
В России заявили об идее отмены обязательной сдачи ЕГЭ
Глава комитета Совфеда по образованию Гумерова оценила идею об отмене ЕГЭ
Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор
Мелисса Тимофеева