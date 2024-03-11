Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России заявили об идеи отмены обязательной сдачи ЕГЭ

В России заявили об идеи отмены обязательной сдачи ЕГЭ

ТАСС: В Госдуму направили законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в России
11 марта 2024, 01:23
Фото: iStock/LuckyBusiness

Фото: iStock/LuckyBusiness

Группа депутатов от Либерально-демократической партии (ЛДПР) разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, сообщает информационное агентство ТАСС.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Авторы проекта подчеркивают, что это позволит России получить больше высококвалифицированных специалистов.

«И это в сегодняшних условиях дефицита образованных специалистов среднего звена и нехватки рабочих рук», – отметили они.


Парламентарии добавили, что проект поможет обеспечить более качественный отбор среди абитуриентов при поступлении в вузы, колледжи и профессиональные училища. Кроме того, проект будет способствовать увеличению числа желающих получить профессиональное образование. Депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение Госдумы в понедельник, 11 марта.

Ранее президент России Владимир Путин инициировал изменение в системе ЕГЭ, предложив выпускникам пересавать экзамен по предмету на выбор.

Читайте также:

Выпускники уже в июне смогут пересдавать ЕГЭ по предмету на выбор

Минобрнауки разрешит пересдавать ЕГЭ до конца приемной кампании

Путин ввел изменение в систему ЕГЭ
#егэ
#экзамены
#россия
#владимир путин
#госдума
#депутаты
#законопроект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Литве начал действовать запрет на автомобили с российскими номерами
11 марта 2024, 01:16

Фото: iStock/NejauPhoto

В Литве вступил в силу запрет на использование автомобилей с российскими номерами. С понедельника, 11 марта 2024 года, подобные машины могут конфисковать по закону.
Водители автомобилей с российскими номерами должны будут либо перерегистрировать их на литовские, либо уехать из страны. Им также грозит штраф от €200 до €6 тыс. (от 19,7 тыс. до 593 тыс. рублей).

Исключение составят те автомашины, которые пересекают Литву по пути либо в Калининградскую область, либо из неё. Они смогут находиться в балтийской стране в течение 24 часов.

Сейчас в Литве находится около 50 таких машин, заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

В ответ на это представитель российского МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.

Читайте также:

В МИД РФ заявили, что ответят Литве на конфискацию российских автомобилей

Стало известно, когда в Литве начнут конфисковывать авто с номерами РФ

Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве
#автомобили
#литва
#запрет
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Избиратели в ДНР приняли участие в досрочном голосовании на президентских выборах
В ДНР проходит досрочное голосование на выборах президента
11 марта 2024, 00:58

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Досрочное голосование на выборах президента России началось в Донецкой народной республике (ДНР) 10 марта, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение избиркома региона.
Мобильные группы участковых избирательных комиссий будут работать с 08:00 до 20:00. С 10 по 14 марта избиратели смогут проголосовать на своих участках, а с 15 по 17 марта – на стационарных избирательных участках.

В регионе функционирует 626 избирательных комиссий, каждая из которых сформировала по две мобильные группы для выездного голосования.

Предварительное голосование в регионах, расположенных вблизи линии соприкосновения, началось 25 февраля.

Выборы президента России пройдут 15-17 марта и впервые в истории страны будут длиться три дня. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах страны. В кандидатах, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, числятся Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Читайте также:

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ

Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России

ЦИК показал бюллетень на выборы президента России
#выборы
#днр
#владимир путин
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о жизни и развитии региона
10 марта 2024, 21:50

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года рост промышленного производства составил почти 14%, что в четыре раза выше, чем в целом по стране. О том, как живёт и развивается Подмосковье рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Масштабная модернизация объектов подмосковного жилищно-коммунального хозяйства началась ещё в прошлом году. Обновление коммунальной инфраструктуры является одним из пунктов поручения президента РФ Владимира Путина. Как показали январские морозы, не все котельные Подмосковья справились с повышенной нагрузкой.

В котельной «Пионерская», которая снабжает теплом и горячей водой десятую часть подмосковного Королёва, установлены специальные резервуары, которые содержат 800 тонн кипятка. Это запас, который необходим для того, чтобы в дни самого активного потребления горячей воды хватило на всех и не случалось перебоев. Местные коммунальщики сделали любопытное наблюдение: таких дней в году всего два. Это 31 августа и Чистый четверг.

Фото: istockphoto/oksana fedina

Все котельные Московской области, которых в регионе более трёх тысяч, включая 300 частных, с этого года переведены на систему дистанционного контроля. Не последнюю роль сыграла в этом ситуация в начале января, когда коммунальщики узнавали об авариях непосредственно от жителей. Теперь диспетчер сможет получить информацию о каких-либо неполадках раньше, чем абоненты почувствуют, например, что батареи стали остывать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» подчеркнул, что в ряде городских округов есть котельные, которые нуждаются в срочном ремонте или модернизации. В качестве примеров он перечислил Солнечногорск, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск и Серпухов. Подмосковные власти продолжают аудит и мониторинг всей региональной системы теплоснабжения, продолжил глава региона, добавив, что на эту весну и лето составлена масштабная программа работ.

«Прекрасно, что у нас есть производимые здесь же в Подмосковье материалы и мы ни в малейшей степени не зависим от импортных поставок», — подчеркнул Воробьёв.

Губернатор коснулся также программы социальной газификации. В Московской области газом обеспечены около трёх тысяч населённых пунктов. Глава региона заверил, что областные власти и далее будут уделять пристальное внимание газификации домохозяйств. Он отметил, что уровень газификации в Подмосковье достаточно высок — порядка 98%. Однако, подчеркнул Воробьёв, два процента в Московской области — это около 250 тысяч человек, и об этом всегда следует помнить.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ

Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину

Губернатор Воробьёв дал поручения заместителям главы правительства Подмосковья
#подмосковье
#сергиев посад
#серпухов
#солнечногорск
#губернатор
#модернизация
#программа
#котельная
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
10 марта 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Знаменитой ведущей информационных и развлекательных программ стало плохо около 14:0010 марта, передаёт РИА Новости. В этот момент она находилась в своей квартире на Малой Дубровке. Светлана Моргунова потеряла сознание, после чего к ней вызвали скорую помощь. Врачи сделали всё возможное для спасения её жизни, но, к сожалению, их старания оказались тщетными. Знаменитая теле- и радиоведущая скончалась.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Читайте также:

Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

Умер актёр Павел Маркин, сыгравший в «Интернах» и «Реальных пацанах»

Умер артист из «Страны глухих» и «Каменской»
#почта
#врачи
#помощь
#режиссёр
#страны
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в подмосковном кафе
Глава СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в кафе в Люберцах
10 марта 2024, 19:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование случившегося в одном из кафе в Люберцах, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По официальной информации, в заведении общественного питания произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Региональное следственное управление СК РФ подало ходатайство о передаче дела по статье «Хулиганство» в производство. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ситуации.

Контроль над исполнением поручения Александра Бастрыкина возложен на центральный аппарат СК РФ. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах.

По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, пострадали пять человек, а нападавшие покинули место происшествия до прибытия полиции, на них ведется поиск.

Читайте также:

Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения

Александр Бастрыкин: Закон о конфискации имущества снизит количество фейков о Вооружённых Силах России

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
#стрельба
#мвд
#конфликт
#производство
#кафе
#закон
#хулиганство
#контроль
#аппарат
#человек
#происшествия
#сотрудники
#ск рф
#вс рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа реальная причина введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково
Baza: причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки БПЛА
10 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto/rancho_runner

План «Ковер» в аэропорту Пулково был введен из-за попытки атаки дронами ВСУодного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде в Росавиации рассказали, что ограничения полетов в аэропорту вызваны мерами безопасности. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Информацию о попытке атаки со стороны ВСУ также подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что дрон противника был сбит российской системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также:

В аэропорту Санкт-Петербурга введен план «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА

Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ

Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области
#губернатор
#дрон
#бпла
#ограничения
#всу
#пво
#самолёты
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
10 марта 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело. В Щёлковском парке культуры пройдет развлекательная программа, в которую войдут соревнования по перетягиванию каната, метанию валенка и бегу в мешках и мастер-классы по народному ремеслу.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королёве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона.

Подробнее ознакомиться о программе и местах проведения мероприятий можно на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.

Читайте также:

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Цветочный патруль»

В Подмосковье до конца марта проведут около 200 ярмарок

В Подмосковье пройдет кукольный спектакль «Сказки из разных карманов»
#подмосковье
#горки ленинские
#спектакль
#соревнования
#программа
#сотрудники
#ярмарки
#масленица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
В Ростове полиция разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
10 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ростове-на-Дону полицейские осуществляют проверку и ищут лиц, которые разместили запрещенную символику на городском объекте, передает РИА Новости.
По информации агентства, на Аллее героев на Северном кладбище развернули флаг ЛГБТ*.

«Сотрудники Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводят проверку и выясняют личности лиц, разместивших запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
Читайте также:

В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг классиков из-за пропаганды ЛГБТ*

Книги Фёдора Достоевского и Стивена Кинга сняли с продаж из-за закона о ЛГБТ*

Правительство РФ не поддержало уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ*

*движение признано экстремистским в России
#мвд
#движение
#флаг
#книги
#правительство
#кладбище
#сотрудники
#лгбт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин пошутил о смене прически
Президент России Путин на ВФМ пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами
10 марта 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, президент России Владимир Путин в юмористической манере выразил желание заменить свою обычную прическу на дреды.
На видеозаписях, опубликованных телеканалом «Россия 1», участники форума запечатлели несколько фотографий с российским лидером. Во время одной из таких съемок президент РФ проявил интерес к экстравагантной причёске одного из гостей из Нигерии.

«Мне тоже стоит попробовать такую прическу», — пошутил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на территории «Сириуса» по указанию президента России Владимира Путина. Росмолодежь выступила организатором фестиваля.

Читайте также:

Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины

Путин помиловал 52 осужденные женщины

Путин рассказал, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков
#россия
#фестиваль
#президент
#материнство
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф