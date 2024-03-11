В России заявили об идеи отмены обязательной сдачи ЕГЭ

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Группа депутатов от Либерально-демократической партии (ЛДПР) разработала законопроект об отмене обязательных единых государственных экзаменов (ЕГЭ) при выпуске из школы и предоставлении учащимся права выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, сообщает информационное агентство ТАСС.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Авторы проекта подчеркивают, что это позволит России получить больше высококвалифицированных специалистов.
Парламентарии добавили, что проект поможет обеспечить более качественный отбор среди абитуриентов при поступлении в вузы, колледжи и профессиональные училища. Кроме того, проект будет способствовать увеличению числа желающих получить профессиональное образование. Депутаты планируют внести законопроект на рассмотрение Госдумы в понедельник, 11 марта.
Ранее президент России Владимир Путин инициировал изменение в системе ЕГЭ, предложив выпускникам пересавать экзамен по предмету на выбор.
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«И это в сегодняшних условиях дефицита образованных специалистов среднего звена и нехватки рабочих рук», – отметили они.
Ранее президент России Владимир Путин инициировал изменение в системе ЕГЭ, предложив выпускникам пересавать экзамен по предмету на выбор.
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Александр Климов