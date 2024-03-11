Глава комитета Совфеда по образованию Гумерова оценила идею об отмене ЕГЭ

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Группа депутатов от фракции ЛДПР в понедельник, 11 марта, внесёт в Госдуму законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выпуске из школы. Также документом предлагается давать ученикам право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
Споры вокруг ЕГЭ не утихают уже несколько лет, рассказала «Радио 1» председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Среди россиян есть как сторонники проведения экзамена, так и его противники. Однако главная положительная сторона ЕГЭ заключается в том, что он позволил школьникам из мелких населённых пунктов наравне с жителями крупных городов поступать в вузы.
По словам сенатора, сложности начали возникать ещё на этапе ввода ЕГЭ. Тогда он представлял собой «угадайку», поскольку было много тестов, ответов формата «да/нет». Однако со временем была проделана колоссальная работа над усовершенствованием контрольно-измерительных материалов (КИМ).
Также она поддержала предложение, озвученное Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию. Речь идёт о том, чтобы дать школьникам возможность по выбору пересдавать один из экзаменов.
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По словам сенатора, сложности начали возникать ещё на этапе ввода ЕГЭ. Тогда он представлял собой «угадайку», поскольку было много тестов, ответов формата «да/нет». Однако со временем была проделана колоссальная работа над усовершенствованием контрольно-измерительных материалов (КИМ).
«Сейчас основной момент, который в обществе активно обсуждается, и о чём президент говорил в своём послании, – это всё-таки то, что Единый государственный экзамен не должен жить своей жизнью, а школьная программа – своей. Мы должны стремиться к тому, чтобы ЕГЭ всё-таки был итогом тех знаний, которые ребята освоили за годы обучения в школе», – подчеркнула Гумерова.
Также она поддержала предложение, озвученное Владимиром Путиным в ходе его послания к Федеральному собранию. Речь идёт о том, чтобы дать школьникам возможность по выбору пересдавать один из экзаменов.
«Нам стоит идти по пути усовершенствования каких-то конкретных механизмов, а не отмены Единого государственного экзамена», – заключила сенатор.
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Анастасия Чинкова