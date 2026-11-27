27 ноября 2026, 15:09

Разрушение астероида взрывом упирается в политику, а не в физику

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Применение ядерного взрыва против астероида связано с политическими трудностями, заявил академик РАН, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, вопрос использования такого оружия в космосе пока не получил решения.