Академик Шустов назвал политическое препятствие для уничтожения опасного астероида
Применение ядерного взрыва против астероида связано с политическими трудностями, заявил академик РАН, научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, вопрос использования такого оружия в космосе пока не получил решения.
В беседе с «Газетой.Ru» ученый объяснил, что защитить Землю от столкновения можно двумя способами: изменить траекторию небесного тела или разрушить его. Выбор зависит от того, сколько времени остается до предполагаемого удара. Если астрономы обнаружат угрозу за несколько лет, даже небольшое воздействие поможет отвести астероид от Земли. За это время отклонение постепенно увеличится, и тело пролетит мимо планеты.
При позднем обнаружении времени на такой маневр может не хватить. В этом случае Шустов назвал последней надеждой разрушение астероида. По словам академика, обломки размером меньше десяти метров представляют небольшую опасность: атмосфера поглотит большую их часть.
Ученый рассказал, что ядерный взрыв у поверхности астероида вызовет сильный нагрев и выброс вещества. Возникший реактивный эффект способен изменить орбиту тела. Однако Договор о космосе 1967 года запрещает размещать ядерное оружие на орбите, а вопрос его применения против астероида остается предметом международных обсуждений.
Шустов отметил, что эту тему ежегодно рассматривает Научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Сам академик участвовал в работе одной из групп ООН как представитель РАН.
Другой способ защиты Земли ученые испытали в 2022 году. Тогда аппарат NASA массой около 600 килограммов столкнулся с астероидом Диморф на скорости примерно шесть километров в секунду. Удар изменил орбиту небесного тела: человечество впервые намеренно добилось такого результата.
Читайте также: