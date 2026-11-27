27 ноября 2026, 15:07

Садовод Туманов: спасти сад от зимних вредителей можно чулками

Фото: iStock/Sofya Klepikovskaya

Каждую зиму подмосковные дачники сталкиваются с непрошеными гостями, которые превращают плодовые деревья в «личный ресторан». Как это избежать?





Главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» отметил, что массовых нашествий не бывает — но это не повод расслабляться.





«Сейчас для мышей-полёвок началось голодное время — в полях подъедены все колосочки и зёрнышки, поэтому грызуны идут на разведку к дачам. Особенно если хозяева оставили в доступе продукты или семена. Они и потомство могут дать, и деревья погрызть. Но их, как правило, интересуют деревья с молодой корой», — сказал он.

«Ещё один способ — засыпать штамбы снегом, утрамбовать и полить водой, чтобы образовалась ледяная корка. В домике нужно держать мышеловки, отравленные приманки (только покупные — самодельные опасны для человека) и мышиный клей. Еще могут помочь коты», — поделился Туманов.

«Спасает механическая защита — рубероид, пергамин, те же чулки. А ещё — запахи: у зайца отличное обоняние, и человечьего и собачьего духа он боится», — предупредил садовод.

«90% удачи в садовых делах — это профилактика, а не лечение или спасение», — заключил специалист.