27 ноября 2026, 15:09

Швабра с пластиковым скребком поможет убрать наледь с балкона

Фото: iStock/Richard Heath

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал доверить очистку балкона и кондиционера от наледи специалистам. При самостоятельной работе падающий лед может травмировать прохожих или повредить автомобили.