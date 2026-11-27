Эксперт оценил стоимость очистки балкона от наледи и предупредил о рисках
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал доверить очистку балкона и кондиционера от наледи специалистам. При самостоятельной работе падающий лед может травмировать прохожих или повредить автомобили.
В беседе с «Москвой 24» Бондарь рассказал, что за помощью можно обратиться в управляющую компанию. По его словам, очистка одного балкона в среднем стоит 1,5–3 тысячи рублей. Услуги частных промышленных альпинистов обычно обходятся дороже: от 5 тысяч рублей за выезд.
Эксперт отметил, что ремонт автомобиля после падения льда может стоить 150 тысяч рублей и больше. Если при очистке пострадает человек или чужое имущество, отвечать за последствия придется исполнителю работ.
За наледь на наружном блоке кондиционера или козырьке, не предусмотренном проектом дома, несет ответственность собственник квартиры, пояснил Бондарь. Помимо стоимости ремонта автомобиля, суд может взыскать с него расходы на экспертизу и услуги юристов.
Если сосульки появились на общей крыше, водостоках или проектных плитах перекрытия, следует сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу и записать номер обращения. За содержание общего имущества отвечает управляющая компания.
Тем, кто все же решил очистить балкон самостоятельно, эксперт рекомендовал попросить соседей или близких проследить, чтобы под окнами никто не проходил, а владельцы машин убрали транспорт. При работе нельзя высовываться наружу или вставать на подоконник.
Дотянуться до наледи можно длинной телескопической шваброй с пластиковым скребком или деревянной палкой. Молотки и ломы Бондарь использовать не советует: они могут повредить фасад, кондиционер или соседские окна. Поддевать лед эксперт рекомендует у края, чтобы он падал вниз.
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