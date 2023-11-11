Актер и телеведущий Михаил Башкатов оценил стенд Подмосковья на выставке на ВДНХ

Фото: Сергей Хакимов
На подмосковном стенде, представленном на выставке-форуме «Россия» каждые выходные проводятся разнообразные увлекательные мероприятия для посетителей: викторины, интерактивные игры, шоу и мастер-классы. Сегодня, 11 ноября, гостем стенда стал актер и телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов.
Он сначала провел викторину о Московской области, а затем рассказал о своих впечатлениях об экспозиции Московской области и о выставке в целом. Актер, больше всего запомнившийся зрителям по телесериалу «Даешь молодежь!», отметил, что уже не в первый раз участвует в мероприятиях, организуемых Подмосковьем. Например, минувшим летним сезоном он был ведущим на концертах фестиваля «Город танцует в парках», а завтра, 12 ноября, на стенде Московской области Михаил примет участие в танцевальном мастер-классе.
Артист рассказал, что ему понравилось не только то, что представляет подмосковный стенд, но и способ подачи материала: динамичный и современный. Построенный в форме интерактивного пространства, стенд дает возможность погрузиться в историю, географию и экономику региона. Например, актеру очень понравилась игра, в которой можно почувствовать себя губернатором — поуправлять целой областью.
Участникам викторины, которую вел Михаил Башкатов, нужно было ответить на разнообразные вопросы из истории, географии и различных сфер современной жизни Московской области. Среди других активностей, представленных на стенде, интерес посетителей вызвало творчество художника-моменталиста, который за несколько минут создавал веселые шаржи на гостей выставки. К нему выстроилась очередь из желающих получить свой оригинальный и смешной портрет. Также на экспозиции проводилось крио-шоу, во время которого с помощью жидкого азота различные предметы превращали в лёд, а затем проводили с ними различные эксперименты. Например, замороженным бананом забивали гвозди. Посетители, особенно дети, остались очень довольны увиденным.
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Артист рассказал, что ему понравилось не только то, что представляет подмосковный стенд, но и способ подачи материала: динамичный и современный. Построенный в форме интерактивного пространства, стенд дает возможность погрузиться в историю, географию и экономику региона. Например, актеру очень понравилась игра, в которой можно почувствовать себя губернатором — поуправлять целой областью.
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Александр Бойцов