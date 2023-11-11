Актер и телеведущий Михаил Башкатов оценил стенд Подмосковья на выставке на ВДНХ

На подмосковном стенде, представленном на выставке-форуме «Россия» каждые выходные проводятся разнообразные увлекательные мероприятия для посетителей: викторины, интерактивные игры, шоу и мастер-классы. Сегодня, 11 ноября, гостем стенда стал актер и телеведущий, капитан команды КВН «МаксимуМ» Михаил Башкатов.