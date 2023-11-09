Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область экспонирует семь видов изделий народных художественных промыслов на ярмарке, открывшейся в четверг на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Подмосковье – лидер по производству подобных изделий среди российских регионов. Гости ярмарки смогут не только увидеть предметы НХП, которыми славится регион, но и купить их.
На ярмарке на ВДНХ представлены павловопосадские платки, которые не раз становились призёрами международных выставок в Париже и Брюсселе.
Также все желающие могут познакомиться с продукцией Гжельского фарфорового завода. Это чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах и многое другое.
Не оставят равнодушными гостей жостовские подносы и авторские изделия для интерьера, произведенные на подмосковной фабрике с двухвековой историей.
Еще один фарфоровый завод, продукция которого экспонируется на ярмарке, – Фабрика в Вербилках, старейшее фарфоровое предприятие России. Ёлочные игрушки, блюдца, чайники, кофейные пары и кувшины с уникальной росписью украсят любой интерьер.
А Богородская деревянная игрушка появилась ещё в XV веке. Образ мишки, расписывающего матрёшку, гуляющего по лесу или ловящего рыбу, понравится и детям, и взрослым.
В ближайшее время на выставке-форуме «Россия» также можно будет купить уникальную лаковую миниатюру Федоскино. Будут представлены знаменитые шкатулки, панно из папье-маше, расписанные шёлковые платки и кокошники. Также можно будет купить приготовленную вручную коломенскую пастилу. Для её производства используют свежеиспечённые яблоки и другие фрукты, свежезамороженные ягоды, орехи и мёд.
Ярмарку народных художественных промыслов можно будет посетить в течение всех дней работы выставки-форума «Россия», то есть до апреля будущего года.
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«Народные художественные промыслы – культурный код страны. Когда мы говорим слово «Россия», то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, и федоскинскую шкатулку, и жостовский поднос. В регионе – 60% всех видов производств НХП, которые развиваются в стране. Почти 50% изделий в этой сфере создаются в Московской области», – сказала председатель художественно-экспертного совета Подмосковья по НХП Елена Куценко.
Также все желающие могут познакомиться с продукцией Гжельского фарфорового завода. Это чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах и многое другое.
Не оставят равнодушными гостей жостовские подносы и авторские изделия для интерьера, произведенные на подмосковной фабрике с двухвековой историей.
Еще один фарфоровый завод, продукция которого экспонируется на ярмарке, – Фабрика в Вербилках, старейшее фарфоровое предприятие России. Ёлочные игрушки, блюдца, чайники, кофейные пары и кувшины с уникальной росписью украсят любой интерьер.
А Богородская деревянная игрушка появилась ещё в XV веке. Образ мишки, расписывающего матрёшку, гуляющего по лесу или ловящего рыбу, понравится и детям, и взрослым.
В ближайшее время на выставке-форуме «Россия» также можно будет купить уникальную лаковую миниатюру Федоскино. Будут представлены знаменитые шкатулки, панно из папье-маше, расписанные шёлковые платки и кокошники. Также можно будет купить приготовленную вручную коломенскую пастилу. Для её производства используют свежеиспечённые яблоки и другие фрукты, свежезамороженные ягоды, орехи и мёд.
Ярмарку народных художественных промыслов можно будет посетить в течение всех дней работы выставки-форума «Россия», то есть до апреля будущего года.
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Лора Луганская