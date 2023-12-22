Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет

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Актер Сергей Пепеляев, известный по фильму «Географ глобус пропил», скончался в возрасте 32 лет, сообщили в Тольяттинском драматическом театре «Колесо».
Смерть была вызвана «внезапной болезнью».
Роль старшеклассника в культовом фильме «Географ глобус пропил» стала единственной актерской работой Пепеляева в кино.
С 2017 по 2020 годы артист работал в Перми в театре «У Моста», а в 2023-м присоединился к труппе Тольяттинского драматического театра.
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Артем Кузьмин