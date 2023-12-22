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Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет

Актер Сергей Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет
22 декабря 2023, 01:18
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Актер Сергей Пепеляев, известный по фильму «Географ глобус пропил», скончался в возрасте 32 лет, сообщили в Тольяттинском драматическом театре «Колесо».
Смерть была вызвана «внезапной болезнью».

Роль старшеклассника в культовом фильме «Географ глобус пропил» стала единственной актерской работой Пепеляева в кино.


С 2017 по 2020 годы артист работал в Перми в театре «У Моста», а в 2023-м присоединился к труппе Тольяттинского драматического театра.

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#артист
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Жителям Подмосковья рассказали о работе органов ЗАГС в новогодние праздники
21 декабря 2023, 22:52

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Составлен график приёма граждан сотрудниками органов ЗАГС в период новогодних праздников. Приём будет проходить в подмосковных многофункциональных центрах, сообщили в Главном управлении ЗАГС Московской области.
2 января будет осуществляться регистрация рождения, смерти, а также выдача повторных документов.

С 3 по 6 января можно будет воспользоваться всеми видами регистрации актов гражданского состояния.

Часы работы – с 9 до 18 часов.

31 декабря 2023 года, а также 1, 7 и 8 января 2024 приёма граждан проводиться не будет.

Подробная информация о режиме работы в праздничные дни с адресами МФЦ размещена на сайте управления. Нужно найти раздел «Документы», затем подраздел «Гражданам» и перейти к вкладке «График приёма граждан».

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели предостерегли от катания с необорудованных горок
21 декабря 2023, 22:14

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды в местах массового катания со снежных и ледяных горок в городских округах Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели разъяснили, что катание со стихийных возвышенностей грозит риском для здоровья. Особое внимание сони уделили любителям надувных саней.
«Ватрушки» травмоопасны, так как во время спуска ими нельзя управлять. Надувные сани не имеют тормозных устройств, а скорость развивают приличную. Ещё любители острых ощущений привязывают их к снегокатам и снегоходам. Подобные эксперименты зачастую приводят к печальным последствиям», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.
Работники противопожарно-спасательной службы рекомендовали жителям кататься на тюбингах только на специально подготовленных трассах. Кроме того, нельзя задерживаться на старте и во время спуска, вставать на надувную камеру и скреплять «паровозиком» несколько саней.

Спасатели также советуют обходить стороной горки, не отвечающие требованиям безопасности. Их можно узнать по запрещающим табличкам и выставленным ограждениям.

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#подмосковье
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Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников
21 декабря 2023, 21:57

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась со своими общественными помощниками. Всего в этом качестве в уходящем году работали 19 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Хочу сказать вам большое спасибо за работу, которую вы проводите на общественных началах. Несмотря на то, что вас всего 19 человек, работа проделана значительная. Вы проконсультировали более 1 тыс жителей, тем самым посодействовав в восстановлении нарушенных прав. Почти 90 людям помогли подготовить обращение в мой адрес», — отметила Фаевская.
Она добавила, что общественные помощники приняли участие в 1 тыс мероприятиях, затрагивающих интересы и права граждан. Их силами проведено свыше 270 просветительских мероприятия правовой направленности. Они были приурочены ко Дню защиты прав потребителей, Дню защиты детей и Дню знаний.

Помимо этого, общественники участвовали в неделе и декаде приёма граждан в муниципальных общественных приемных «Единой России». Всего на совместных приёмах рассмотрели более 100 обращений.

Фаевская также вручила Почётную грамоту «За заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области» своему помощнику в Воскресенске Марине Николаевой.

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#ирина фаевская
#правозащита
#омбудсмен
#московская область
#подмосковье
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Депутат Гусев предложил вырезать из эфира телеканалов гостей вечеринки Ивлеевой
21 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/simpson33

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфира главных телеканалов участников «голой вечеринки», которую организовала популярная блогерша Анастасия Ивлеева, письмо Гусева публикует Telegram-канал Baza.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялось торжество, которое СМИ успели окрестить «голой вечеринкой», поскольку практически все её гости предстали перед камерами практически в неглиже. Среди звёзд, посетивших праздник Ивлеевой, замечены такие громкие имена как: Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и мать четырёх его детей Оксана Самойлова, Глюкоза, Алёна Водонаева и многие другие.

«Своим вульгарным поведением артисты встречают Новый 2024 год, объявленный нашим Президентом В. В. Путиным Годом семьи», - пишет Гусев в своём письме.

Письмо депутат отослал руководителям «Первого канала», «ВГТРК» и «НТВ». Он призвал вырезать из эфира засветившихся на вечеринке звёзд, а если сделать этого не получится, то использовать замену изображения и голоса.

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#новый год
#депутат
#звёзды
#телевидение
#семья
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Более 500 переездов отремонтировали железнодорожники в 2023 году
В Подмосковье в 2023 году отремонтировали более 130 железнодорожных переездов
21 декабря 2023, 21:20

Фото: Istockphoto / Aleksei Smyshliaev

На Московской железной дороге в уходящем году провели текущий ремонт 503 переездов. Такие данные со ссылкой на МЖД сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На переездах заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, находящейся в зоне обслуживания РЖД. Наибольший объём работ выполнен в Московской области – приведено в порядок 130 переездов», – говорится в сообщении.
Кроме того, капитально отремонтировано семь переездов, три из которых тоже находятся в Подмосковье. Он расположены на участках Яганово-Лопатино, Дорохово-Можайск и у станции Дулёво. На этих переездах заменили устройства заграждения, резинокордовые настилы, светоотражающие столбики и асфальтобетонное покрытие.

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#переезд
#капремонт
#железная дорога
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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В будущем году в Подмосковье откроют 11 новых участковых пунктов полиции
21 декабря 2023, 20:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в 2024 году рассчитывают открыть 11 новых участковых пунктов полиции. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Как правило, новые пункты полиции открываются в местах массовой жилой застройки. В будущем году планируется обеспечить пунктами полиции такие городские округа, как Наро-Фоминск, Мытищи, Ленинский, Котельники, Домодедово, Истра, Люберцы, Долгопрудный и Электросталь. Каждый пункт будет оборудован всем необходимым для эффективной работы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУРБ, в уходящем году в Московской области открыли уже пять участковых пунктов полиции. Они расположены в городских округах Котельники, Ленинский и Мытищи.

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#полиция
#гурб
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране
21 декабря 2023, 20:40

Фото: iStock/yacobchuk

Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, об этом заявила заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова в интервью для «РИА Новости».
«Запретом абортов проблему повышения рождаемости не решить. Почему? Да потому, что любая женщина принимает такое решение очень непросто. Это операция, которая может покалечить репродуктивную функцию», — отметила Башмакова.

Врач подчеркнула, что если женщина не желает становиться матерью, то сделает аборт в любом случае, только не в стенах клиник, а на дому, в непригодных для этого условиях. Башмакова напомнила, что опыт такой практики уже был после Великой Отечественной войны, и единственное, к чему он привёл — это рост криминальных абортов, заболеваний и осложнений у женщин, которые перенесли некачественную процедуру.

По мнению Башмаковой, необходимо идти по пути развития тех методов профилактики абортов, которые есть уже сейчас. К ним относятся неделя тишины, а также психологическая поддержка женщин, которые не уверены, что им делать с беременностью дальше.

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#женщина
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#психологическая аборт
#запрет
#рождаемость
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Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение
21 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/Nadzeya Haroshka

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что поддерживает правило, согласно которому за повторное вождение в нетрезвом виде у водителя конфискуют транспортное средство.
При этом, он отметил сложность реализации подобных мер.

«У нас, помимо личных автомобилей, есть транспортные средства, которые находятся в совместной собственности, например, с супругой. Есть арендованные автомобили, прокатные. Непонятно, как это будет действовать в случае с иностранными гражданами за рулем, которых у нас в такси большинство», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

По его словам есть ситуации, когда с человека взимаются большие штрафы за пьяное вождение, в случае совместного имущества вопрос решается через суд, однако как наказывать за такие нарушения тех, на ком никакого имущества не числится, вопрос, считает эксперт.

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#эксперт
#автомобили
#нарушения
#штрафы
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Подмосковным семьям с низкими доходами выплатили на новорождённых 224 млн рублей
21 декабря 2023, 19:07

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным семьям выплатили на новорождённого ребёнка около 224 млн рублей, сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Такую поддержку могут получить семьи с низкими доходами.
«Всего это более 4 тыс семей. Размер выплаты составляет от 20 до 300 тыс рублей», – отметила министр.
Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития региона, размер выплаты при рождении первого ребёнка составляет 20 тыс рублей, второго – 40 тыс, третьего и последующих – 60 тыс.

Если в семье родились сразу двое детей, то на каждого ребёнка полагается 70 тыс рублей, в случае рождения трёх и более детей – 300 тыс рублей на семью.

В ведомстве подчеркнули, что при назначении пособия учитывается доход семьи. Он не должен превышать 17 277 рублей на человека. Кроме того, родитель и новорождённый должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

Подать заявление нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Сделать это, а также подробно узнать об услуге можно на региональном портале госуслуг.

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#минсоцразвития мо
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#московская область
#новорождённые
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#выплаты
#социальная поддержка
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