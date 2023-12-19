Умерла народная артистка России Александра Жигалова

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На 95-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Жигалова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Оренбургский драмтеатр им. Горького.
«Скорбная весть пришла в наш театр. Ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова. На оренбургской сцене за более чем полвека ею сыграны лучшие роли в произведениях мировой драматургии», — сообщили в театре.
Уточняется, что Александра Жигалова умерла в понедельник, 18 декабря. Причины смерти актрисы не называются.
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