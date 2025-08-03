Актер Марк Руффало снова сыграет Халка
Марк Руффало вновь исполнит роль Халка в новом фильме о Человеке-пауке
Актер Марк Руффало снова исполнит роль Халка в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день», сообщает The Hollywood Reporter.
Кроме того, Майкл Мэндо вернется к образу злодея Скорпиона, а Джон Бернтал вновь появится на экране в роли Карателя. Детали сюжета пока не раскрываются.
Ранее стало известно, что актриса Зендая отложила свадьбу с Томом Холландом. Подготовка к церемонии еще даже не начиналась.
Отмечается, что пара сыграет вместе не только в «Человеке-пауке: Совершенно новый день» под режиссурой Дестина Дэниела Креттона, но и в «Одиссее» Кристофера Нолана.
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