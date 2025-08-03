«Лучшие мои!»: Ольга Бузова поблагодарила моделей, которые отказали Дмитрию Тарасову

03 августа 2025, 18:27

Ольга Бузова обратилась к моделям, которые отшили Тарасова, и назвала их лучшими

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Ольга Бузова поблагодарила моделей за отказ футболисту Дмитрию Тарасову. Об этом стало известно из соцсетей.





Накануне в Сочи прошел концерт Ольги Бузовой. Модели Наталья Свистунова и Кристина Смит на своих страничках в соцсети опубликовали афишу и рассказали, что намерены посетить мероприятие и поддержать исполнительницу. Они сдержали обещание и появились на концерте с плакатом, на котором была фотография Тарасова в обнимку с блогершами и подпись: «За Бузову!»



Артистка обрадовалась этому.





«Лучшие мои!» — сказала Ольга, подняв большой палец вверх и отправив девушкам воздушный поцелуй.