На пляже в Одессе девушки в бикини устроили массовую драку из-за русской музыки
На пляже в Одессе отдыхающие подрались из-за русской музыки. Подробности сообщает «Страна.ua».
Инцидент случился на пляже «Золотой берег», где порядка десяти девушек в купальниках устроили потасовку. Дерущиеся представительницы слабого пола таскали друг друга за волосы, валяли по песку и награждали кулаками всех попавших под удар.
Позже к массовой драке подключились и мужчины, некоторые из которых бросились разнимать драчунов. Однако остальные спокойно наблюдали за происходящим и снимали всё на телефон, продолжая пить пиво.
Точная причина потасовки неизвестна, предположительно, кто-то из отдыхающих слушал русскоязычные песни, что не понравилось другим.
Ранее сообщалось об инциденте под Калугой, где подростки-мигранты избили русского парня ради забавы.
Читайте также: