«Тотальный зашквар»: Мария Погребняк высказалась о разводе Дмитрия Диброва
Мария Погребняк прокомментировала развод Дмитрия Диброва
Развернувшийся скандал из-за развода телеведущего Дмитрия Диброва разгорается всё сильнее. Главной причиной данной новости является предполагаемая неверность жены Диброва, Полины. Бизнесвумен Мария Погребняк, следя за всей историей конфликта, не осталась в стороне и прокомментировала происходящее в своём блоге.
Погребняк, которая узнала, что миллиардер Роман Товстик встречался с Полиной Дибровой, выразила поддержку его жене Елене.
«Спать с мужем своей подруги — это тотальный зашквар. Ровно такой же, как и спать с женой своего друга. Нет тут никаких оправданий», — написала Мария.Бизнесвумен прокомментировала и поступок Полины Дибровой, сравнив всю историю с дешёвым сериалом.
«Быть подругой, вхожей в семью, знать всё изнутри... И вот так взять и увести мужа и отца? Это за гранью. Даже если в их семье что-то трещало по швам, даже если они ругались — это не оправдание. Настоящая подруга сделала бы наоборот», — написала блогер.Напомним, что у возлюбленного Полины Дибровой нашлась ещё одна любовница.