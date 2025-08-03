«Тотальный зашквар»: Мария Погребняк высказалась о разводе Дмитрия Диброва

03 августа 2025, 18:14

Мария Погребняк прокомментировала развод Дмитрия Диброва

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Развернувшийся скандал из-за развода телеведущего Дмитрия Диброва разгорается всё сильнее. Главной причиной данной новости является предполагаемая неверность жены Диброва, Полины. Бизнесвумен Мария Погребняк, следя за всей историей конфликта, не осталась в стороне и прокомментировала происходящее в своём блоге.





Погребняк, которая узнала, что миллиардер Роман Товстик встречался с Полиной Дибровой, выразила поддержку его жене Елене.

«Спать с мужем своей подруги — это тотальный зашквар. Ровно такой же, как и спать с женой своего друга. Нет тут никаких оправданий», — написала Мария.

«Быть подругой, вхожей в семью, знать всё изнутри... И вот так взять и увести мужа и отца? Это за гранью. Даже если в их семье что-то трещало по швам, даже если они ругались — это не оправдание. Настоящая подруга сделала бы наоборот», — написала блогер.