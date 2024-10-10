Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, медики выражают надежду на то, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм Ливанова. Уточняется, что у актера в головном мозге скопилась жидкость, а также началось кислородное голодание.
Последние исследования выявили признаки онкологического заболевания.
Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца.
Читайте также:
У советского Шерлока Холмса Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга
Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского
Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям
Последние исследования выявили признаки онкологического заболевания.
Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца.
Читайте также:
У советского Шерлока Холмса Василия Ливанова нашли опасное поражение мозга
Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского
Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям
Екатерина Коршунова