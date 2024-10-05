Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского

В мире отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева на протяжении многих лет привлекает внимание публики своими экстравагантными выходками и скандалами, часто связаными с ее супругом — стриптизером Сергеем Глушко. Эта звездная пара не раз становилась предметом обсуждений, когда их личные конфликты выносились на федеральные каналы, а взаимные обвинения в неверности стали привычным делом. О том, что произошло между известными супругами на этот раз расскажет «Радио 1».