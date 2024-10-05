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Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского

05 октября 2024, 13:09
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Знаменитый советский и российский актёр, режиссёр, писатель и мастер дубляжа Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации неврологического института имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Об этом РИА Новости рассказали в медицинском учреждении. Актёр был госпитализирован 1 октября с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у Ливанова остановилось сердце. Были проведены экстренные реанимационные мероприятия, артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Наибольший успех Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в кино-франшизе Игоря Масленникова. Их экранный дуэт с Виталием Соломиным, исполнившим роль доктора Ватсона, был признан лучшим за всю историю мирового кино. За воплощение образа великого сыщика королева Елизавета II наградила Ливанова орденом Британской империи.



Кроме того, Ливанов в соавторстве с Юрием Энтиным написал сценарий знаменитого мультфильма «Бременские музыканты». Актёр был настоящим мастером дубляжа, озвучив, например, Карлсона и Крокодила Гену. Всего его голосом говорят около 300 мультипликационных персонажей.

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#кино
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#сценарий
С молодой брюнеткой, будучи пьяным: как Меладзе, Агутин, Куценко и другие звезды изменяли своим женам
05 октября 2024, 02:00

Фото: istockphoto / fizkes

Шоу-бизнес в России известен своими яркими событиями, скандалами и драмами. В центре внимания часто оказываются не только творческие успехи знаменитостей, но и их личная жизнь. Особенно болезненной темой становятся измены известных мужчин своим возлюбленным и женам. «Радио 1» расскажет о звездах, чьи любовные похождения стали достоянием общественности.

Джиган (Дени́с Усти́менко-Вейнште́ин)

В 2020 году у известного рэпера Джигана и его жены, модели Оксаны Самойловой, родился четвёртый ребёнок. Однако счастье в их семью не пришло. Рэпер часто отсутствовал дома и изменял матери своих четверых детей.

После рождения долгожданного сына Давида Джиган был переполнен радостью и потерял контроль над собой. В одном из прямых эфиров он появился в нетрезвом виде и грубо разговаривал со своей дочерью. После этого он отправился в реабилитационный центр, а позже стало известно о намерении Оксаны Самойловой развестись с ним. Однако звёздной паре удалось преодолеть разногласия и сохранить семью. Оксана решила дать мужу второй шанс.

Джиган уверяет, что изменился и больше не будет изменять своей жене.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — знаменитый российский исполнитель, известный своими хитами и прекрасным голосом.

В 2006 году певец женился на Ирине Малухиной, с которой прожил около 25 лет. В браке у них родилось трое детей: две дочери и сын. В то время женщина не знала, что её муж изменяет ей с Альбиной Джанабаевой, бэк-вокалисткой в группе «ВИА Гра».

Валерий Меладзе признал свою вину и принёс извинения жене и детям.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова


Леонид Агутин

Леонид Агутин и Анжелика Варум, одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе, столкнулись с изменой и скандалом в 2011 году.

На конкурсе «Новая волна» Агутин изменил своей жене с молодой брюнеткой, будучи пьяным. Этот инцидент привёл к серьёзному конфликту в семье.

Варум была глубоко оскорблена и разочарована поступком мужа, даже думала о разводе, однако Анжелика всё же решила дать мужу ещё один шанс.

Агутин публично извинился перед женой и пообещал, что подобное больше не повторится.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова


Влад Соколовский

Проблемы в личной жизни и сложности привели к неверности. Певец и атвор песен Влад Соколовский признался в измене жене Рите Дакоте.

Он признался, что сложности в личной жизни и трудности, с которыми он столкнулся, привели к неверности. Когда Рита Дакота узнала о неверности, она незамедлительно подала на развод.

Сейчас певец раскаивается в своём поведении и стремится оставить ошибки в прошлом. Влад публично извинился перед бывшей женой в социальных сетях.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова


Тарзан (Сергей Глушко)

В 2020 году произошёл неприятный инцидент с участием стриптизёра. Анастасия Шульженко призналась, что состоит в давних отношениях с мужем Наташи Королёвой, и даже предоставила видео, снятое в доме звёздной пары.

Актрисе фильма «Ночная смена» пришлось признать свою вину. Несмотря на общественный резонанс, Наташа Королёва нашла в себе силы простить Глушко.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Гоша Куценко

Гоша Куценко и Мария Порошина были одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Их союз длился около двадцати лет, но в конце концов распался. Причиной развода стала измена актёра.

Гоша Куценко признался Марии Порошиной в неверности, после чего Мария попросила его собрать вещи и уйти.

Порошина смогла простить мужа и сохранить с ним дружеские отношения.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Иван Стебунов

Актёр был женат на прекрасной Марине Александровой. Их брак продлился меньше двух лет. Причиной разрыва стал Стебунов. У него появилась новая симпатия, которую он не смог скрыть от своей жены.

Стебунов поделился, что изменил жене во время гастролей. Актёр подчеркнул, что женщины обладают особой интуицией и способны чувствовать измену, а также признал свою ответственность за произошедшее.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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«Они не хотели умирать»: как Ротару спасла сыновей от мобилизации в ВСУ и какую тайну о ее семье раскрыла Бабкина
04 октября 2024, 18:33

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Певица София Ротару когда-то имела бешеную популярность в России, однако в 2014 году она навсегда отказалась от гастролей и залегла на дно. О ней, наверняка, никто бы и не вспомнил, если бы не скандал с сыном и внуком исполнительницы.
В марте 2022 года сын Ротару Руслан Евдокименко вместе с сыном Анатолием попытались сбежать от мобилизации на Украине. Они и ещё семеро мужчин призывного возраста предприняли попытку незаконно перейти границу и сбежать в Молдавию.

Однако операция не увенчалась успехом, и близких родственников Ротару поймали. А уже через сутки в стране вспыхнул скандал: одни требовали для Евдокименко публичного возмездия, а вторые настаивали на штрафах для семьи.

После задержания Руслана и Анатолия должны были арестовать, поскольку по новому закону на Украине за такое правонарушение следует от двух до пяти лет лишения свободы за уклонение от призыва. Однако им удалось избежать наказания, и в этом могла посодействовать как раз Ротару, которая или заплатила залог за родственников, или поручилась, что такого больше не повторится.

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Эта история ушла из обсуждаемой среды, но вновь заговорила о ней некогда подруга Ротару, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, которая раскрыла, какую цену на самом деле заплатила знаменитость за спасение внука и сына.

По словам Бабкиной, президент Украины Владимир Зеленский и его команда, воспользовавшись уязвимым положением Ротару, прижали всю семью к ногтю.
«Их поймали, из этого устроили пиар-акцию для киевского режима. Их прижали к ногтю. Выставили как обезьянок, чтобы наказывать. Они сейчас за границей живут, насколько я знаю, где-то в Австрии. Они живут и, фактически, спасают свою семью», – заявила Бабкина, слова которой приводит «Пятый канал».


Побег за границу


После произошедшего 28-летний внук Ротару рассказал, что 2022 год выдался крайне сложным, поэтому он принял решение уехать в Европу, чтобы «начать новую жизнь». Мужчина пошёл по стопам своей бабушки и тоже занимается музыкой. Он сотрудничает с несколькими лейблами и занимается музыкальным продюсированием.

Внук Ротару Анатолий и так постоянно жил на две страны – Украину и Великобританию, но после начала СВО окончательно сбежал во Францию.

Семейный бизнес


На протяжении многих лет София Ротару оставалась человек, приносившим в семью деньги. Ей удалось создать полноценную бизнес-империю, на вершине которой находилась вилла «София» в Крыму.

Её директором стал сын певицы Руслан Евдокименко, который имеет в том числе и гражданство России. До 2014 года вилла работала в украинской юрисдикции, а после этого года перешла в российскую.

До 2022 года вилла продолжала успешно работать, но после начала СВО артистка приняла решение свернуть деятельность. Позже вилла находилась под угрозой национализации, но до этого пока так и не дошло.

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Украинцы не приняли


София Ротару долгие годы пыталась прижиться на Украине, но своей для граждан страны она так и не стала. Регулярно киевский режим критиковал исполнительницу.

Первые претензии в её адрес начали поступать ещё в 1980-е, когда ушёл из жизни автор многих песен Ротару Владимир Ивасюк. Именно он написал текст песни «Червона рута», ставшей визитной карточкой артистки. После смерти поэта певица всё чаще стала петь песни на русском, молдавском и других языках, что совсем не нравилось украинцам.

После этого, в 1986 году, от Ротару отказался собственный ансамбль «Червона рута», прихвативший собой и одноимённый хит.

В 1989 году Ротару не пустили в родной город Червонцы, где проходил первый советский фестиваль украинской песни. Жители Львова встретили певицы с плакатами: «София, тебя ждёт кара».

Попытка побега сына и внука Ротару вновь обострили ситуацию. И не помогла даже помощь певицы ВСУ. По словам её сестры, артистка пересылала не только финансирование, но и, например, домашние закрутки.

В июле этого года сестра певицы, артистка Аурика в интервью сообщила, что Ротару находится в безопасности и поддерживает связь с родными. А про побег Руслана и Анатолия она сказала так: «Они не хотели умирать».

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«Скотина такая!»: в чем Наташа Королева обвинила Тарзана и почему их гастроли закончились скандалом
04 октября 2024, 15:10

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В мире отечественного шоу-бизнеса Наташа Королева на протяжении многих лет привлекает внимание публики своими экстравагантными выходками и скандалами, часто связаными с ее супругом — стриптизером Сергеем Глушко. Эта звездная пара не раз становилась предметом обсуждений, когда их личные конфликты выносились на федеральные каналы, а взаимные обвинения в неверности стали привычным делом. О том, что произошло между известными супругами на этот раз расскажет «Радио 1».

Шокирующее признание Наташи Королёвой


В конце августа Наташа Королева отпраздновала свадьбу своего единственного сына Архипа с бывшей стриптизершей Мелиссой Фокс, настоящее имя которой Анна Волынкина.

Событие, на котором присутствовали друзья и близкие семьи, прошло в Санкт-Петербурге.

После свадьбы семья отправилась отдыхать на Мальдивы, но перед отъездом они снялись в провокационном шоу, где Наташа шокировала зрителей откровенным признанием о Глушко: в эфире программы Владимира Маркони артистка рассказала о конфузе, который случился с ее супругом во время поездки перед гастролями в Австралию. Она призналась, что на одном из перелетов Глушко был в настолько нетрезвом состоянии, что еле стоял на ногах, а его буйное поведение вызывало беспокойство даже у самых опытных стюардесс, которые и так повидали немало.

По словам Королевой, их путешествие началось с проблем, едва они сели в самолет: несколько часов пара провела в салоне без возможности взлететь.

«Просидели несколько часов, не взлетая. Что-то случилось с бортом. Потом нас не выпускали, но это уже другая история. Серега на измене, был эмоционально заведен очень по этому поводу. Сначала он просто орал как Кинг Конг – выпустите нас!», — вспомнила Наташа Королева.

Пока экипаж задерживал выход музыкальной группы певицы из самолёта, Глушко испытывал серьёзный стресс из-за нахождения в замкнутом пространстве. Когда его, наконец, выпустили спустя несколько часов, он был так напряжён, что поддался на уговоры одного из гитаристов и отправился в бар, чтобы снять напряжение с помощью алкоголя.

«Произошла задержка между рейсами. Я не успела проследить, клянусь! Задержка, видимо, его и подкосила – Сережа с моим легендарным гитаристом каким-то образом нажрались вхлам! Обычно Сережа вообще не злоупотребляет такими вещами, но ситуация оказалась нервной», — рассказала Королёва.

Состояние Глушко ухудшилось через два часа после пересадки, и он едва держался на ногах. Его пришлось выводить из самолёта практически на руках.

Фото: РИА Новости / Андрей Стенин

Ситуация глазами Глушко

Сергей Глушко по-своему запомнил скандальную историю, связанную с их семейным путешествием, и не соглашается с версией, озвученной женой Наташей Королевой.

Согласно воспоминаниям артиста, он не был настолько пьян, как это описала Королева.

«Все вышли, а я был в каком-то отвлеченном состоянии. Я понимаю, что весь салон уже пустой. На мне одежды-то почти не было. У выхода стояла стюардесса, которая с нетерпением ждала, когда все уже выйдут, наконец. И стоит она, показывает на меня. А я уточняю – я? В салоне-то уже нет никого! Я встаю, иду к ней, этой красавице. На половину делаю так – ой, one момент, использую заветный пакетик. В этот момент улыбка уже меняется на оскал. Я гордо выхожу!» — поделился Глушко.

Когда началась регистрация, люди заметили, что артист спит на скамейке и сильно пьян. Певицу, как руководителя группы, вызвали для разговора и сообщили, что снимут его с рейса, если он не протрезвеет немедленно.

«Мне надо было так быстро принять решение, потому что его нельзя было снять с рейса! Я к нему подхожу, он лежит на скамейке в невменозе. Я к нему подхожу и – "Сережа, пожалуйста, приходи в себя! Скотина такая, ты зачем напился! Вспоминай свое модельное прошлое". Мне сказали – если он пройдет по ровной линии, не шатаясь, его пустят на рейс», — рассказывает Королёва.

К счастью, Глушко справился с задачей. Сегодня оба супруга с улыбкой вспоминают этот эпизод, который тогда стал огромным стрессом для Королевой и огромным позором для самого Глушко.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

К позорам и скандалам не привыкать

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко уже давно привыкли к скандальным происшествиям в своей жизни.

Особо выделяется история с внебрачной дочерью певицы. Во время шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале певица огорошила всех заявлением о том, что у нее родилась дочь не от Тарзана.

Сияя от радости, Наташа рассказала, что ребенок появился в семье ее друга, которому она решила подарить свой биологический материал из добрых побуждений. Друг воспользовался подарком, и на свет появилась девочка.

Сразу два ключевых мужчины в жизни Наташи были в шоке от этого известия – Сергей Глушко и их сын Архип. Взбешенный Глушко устроил скандал на глазах у сотен зрителей, перевернул стол и ушел за кулисы, а сдерживать эмоциональный взрыв отца пришлось 19-летнему Архипу.

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«Продал родную дочь за гроши»: как Незлобин, покинувший Россию после начала СВО, зарабатывает в США
04 октября 2024, 14:24

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин привлек внимание российской публики после скандального выступления в США. Пользователей Сети возмутило то, что артист сказал о своей маленькой дочери. Подробности – в материале «Радио 1».

Незлобин высмеял собственную дочь


В соцсетях стало популярным видео с одного из последних выступлений Незлобина в США, где комик не только произносит откровенные глупости, но и упоминает свою школьницу-дочь. В очередном стендапе Незлобин открыто высмеивает наследницу, утверждая, что после побега в Штаты девочка фактически превратилась в нищенку.

«Переехал сюда с двумя соседями, или как вы их еще называете – жена и дочь. Моя дочь еще маленькая, она ничего не знает о главной причине, почему мы сюда переехали. Она ничего не знает об СВО. Вчера она спросила – в нашей жизни что-то меняется, папочка? Ну, знаете, девчонка чувствует что-то. У них интуиция, они чувствуют бедность. Ну и она меня спросила – мы что, бедные? И я ей ответил – конечно, нет, милая, только ты бедная», – открыто посмеялся над положением дочки комик.

Общественность тут же сочла поведение Незлобина кощунственным. Комментаторы уверены, что подобными высказываниями юморист подает дочери дурной пример, и рано или поздно она его обязательно проучит.

«Серьезно? Унижать дочь перед всеми – это теперь точно тот уровень юмора?», «За гроши дочь родную продал! Ничего святого», «Она вырастит и припомнит ему унижения», – пишут возмущенные подписчики.

Среди зрителей, присутствовавших непосредственно в студии, нашлись те, кто создал петицию с требованием запретить Александру Незлобину выступления в США. Однако пока эта инициатива не собрала достаточное количество подписей.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Как живет Незлобин в США


Свою карьеру Незлобин начал еще во время обучения в университете Екатеринбурга. Там он присоединился к команде КВН и, как говорят его коллеги по сцене, благодаря связям он постепенно вошел в региональную тусовку Comedy Club. Через некоторое время начинающий комик переехал в Москву. Незлобин успел обзавестись в столице просторной недвижимостью и несколькими дорогими автомобилями. Однако после начала СВО на территории Украины он поспешил распродать имущество.

Последние два года Александр Незлобин сдавал роскошные апартаменты на Патриарших Прудах. 75-метровая двухкомнатная квартира долгое время обеспечивала ему возможность жить за границей на вырученные средства. Однако в конечном итоге юморист выставил на продажу и ее. Вероятно, это связано с нехваткой средств на содержание семьи за рубежом. В одном из интервью Незлобин признался, что заработок в США дается ему труднее.

«В России 3 тысячи долларов зарабатывает начинающий комик. В России, чтобы комику выйти в разряд — тысяча долларов за концерт, — достаточно полтора-два года. Здесь на то, чтобы столько зарабатывать, может уйти десять лет», — откровенничал юморист.

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«Открыла бордель, сутенерша»: кто поставил крест на карьере Варнавы и обвинил ее в разврате
03 октября 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда Comedy Woman, актриса и ведущая Екатерина Варнава больше не выступает в престижном театре-кабаре Crave в центре Москвы и не появляется на федеральных каналах. Оказалось, что на ее карьере в комедийном жанре поставил крест брак с режиссером Александром Молочниковым. О том, как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».

Крест на карьере


Супруг Екатерины Варнавы Александр Молочников вскоре после начала СВО покинул страну. Вслед за ним уехала и юмористка. Однако уже через несколько месяцев Варнава успела пожалеть о содеянном и вернулась в Россию, но назад дороги уже не было. Ни бурлеска, ни телеэфиров, ни ролей в кино у юмористки уже не осталось.

Отчаявшись вернуть былую популярность, Варнава уехала в Дубай, окончательно разорвав все связи с Россией. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, шатенка создала собственное кабаре-шоу, ради которого сбросила пятнадцать килограммов.

На днях юмористка устроила в Дубае экстравагантное выступление: под одной крышей оказались почти полностью обнаженные женщины и полуголые мужчины. Увиденное вызвало неоднозначную реакцию у комментаторов.
«Увидишь — вздрогнешь», «Разврат в прямом эфире», «Открыла бордель, сутенерша», «Всегда вульгарная была. Исход очевиден», — негодуют подписчики артистки.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Проблемы с алкоголем


Варнава, ставшая популярной благодаря юмористическому проекту, призналась, что недооценивала свою депрессию. После закрытия Comedy она долго искала себя, и кризис в карьере совпал с разводом и переездом за границу. Поначалу актриса решила справиться с проблемами радикально: начала заедать стресс вредной пищей и запивать алкоголем. Она сама не заметила, как набрала лишний вес.

По словам Варнавы, выбраться из депрессии «очень сложно». Ей было непросто находить друзей вдали от родины. Актриса отметила, что за последние годы ее круг общения значительно сократился, и практически не осталось близких приятелей.

«Даже если ты искусственно занимаешь себя незначительными делами — это приносит пользу. Давайте будем честными: я развлекаю людей, даже ведя частные мероприятия. Брать на работу ведущего в депрессивном состоянии — довольно рискованно. В какой-то момент я поняла, что частные праздники (дни рождения, юбилеи, корпоративы) тоже поднимают мне настроение. Радость посторонних людей поддерживает меня, и приятные слова, которые мы обмениваемся, имеют значение», — поделилась актриса.


Потеря работы


В последнее время Екатерина часто меняет места работы. По слухам, она сама покинула кабаре в столице, а на её место пришла актриса Агата Муцениеце. Однако по информации 7Дней.ru, одной из причин увольнения стала её разговорчивость.
«Она лишнего напостила, скажем так. И себя не жалела, хотя стоило бы», — отметил источник.

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Дочь Любови Успенской нашлась
SHOT: Дочь Любови Успенской нашлась
03 октября 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Дочь известной российской певицы Любови Успенской 34-летняя Татьяна Плаксина нашлась. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, с Плаксиной все в порядке. В настоящее время она находится за пределами РФ.

Девушка уехала, не сообщив об этом родственникам. Семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным правоохранителям — хотят, чтобы те вернули дочь артистки на родину.

Напомним, о пропаже Татьяны Любовь Успенская заявила вечером, 2 октября. По ее словам, девушку якобы могли похитить из-за поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР). Несмотря на это, близкие Плаксиной не стали обращаться в полицию.

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#семья
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Mash: у режиссера Константина Мурзенко нашли долг на полтора миллиона рублей
03 октября 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Полтора миллиона рублей задолжал налоговой актер и режиссер Константин Мурзенко (на фото справа), известный по роли «фашиста» в фильме «Брат-2» Алексея Балабанова. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Уточняется, что артисту заблокировали счета в количестве восьми штук. По информации журналистов, мужчина не платит налоги на протяжении пяти лет, с 2019 года. В случае невыплаты долга, Мурзенко может грозить штраф в размере до 600 тысяч рублей, либо до двух лет реального срока, или же принудительные работы.

Фильмография Мурзенко насчитывает свыше 70 работ: «Мама не горюй», «Беспринципные», «Реальные пацаны», «Ночной дозор», «Король и шут» и прочие.

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#россия
#звёзды
#актеры
#долги
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«Болтала чепуху»: Пригожин рассказал, за что требует извинений от Успенской
Пригожин: Успенская, как минимум, должна передо мной извиниться
03 октября 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

По поводу пропажи дочери Любови Успенской ходят разные теории. С ней не могут связаться уже несколько дней.
Российский музыкальный продюсер, бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» сообщил, что, возможно, ситуация под контролем, однако сама артистка в силу своей эмоциональности делает из этого шоу.

«Я очень сочувствую Любе, но она очень эмоциональный человек. Буквально недавно она мне такое наговорила… Она поддалась на фейковое видео, на провокацию в нем, и сказала, что не хочет со мной дружить. Я говорил ей, что это фейк. После того, как она наговорила мне кучу гадостей в телефон, я даже не хочу с ней общаться. Я не ожидал. Несмотря на то, что она женщина, она, как минимум, должна передо мной извиниться. Я сохранил эту аудиозапись на случай, если она скажет, что этого не было», — заявил продюсер.

Он добавил, что она уже не в первый раз позволяет подобные «выпады» в его сторону.

«Она еще где-то болтала чепуху про меня, но я не обратил внимание. Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Зная ее характер, я готов на какие-то вещи закрыть глаза. Она может обидеть человека, не разобравшись ни в чем. Может сегодня в любви признаваться, а завтра проклинать», — поделился Пригожин.

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«Жмот и скряга»: почему Агата Муцениеце назвала новый суд с Прилучным «адом» и с кем останутся дети
03 октября 2024, 12:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают судебные разбирательства. В данный момент актеры решают, с кем будут жить их общие дети. О том, как прошел судебный процесс и почему актриса назвала его «адом» расскажет редакция «Радио 1».

Судебный процесс Муцениеце и Прилучного


Вечером 2 октября прошло очередное судебное заседание, на которое экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце прибыли лично. Это было первое слушание по делу об определении места жительства их совместных детей — 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. Заседание длилось почти пять часов. Павел, общаясь с журналистами, отметил, что дело все еще в процессе, и подчеркнул, что в первую очередь думает о своих детях, но подробностей раскрыть не может. Агата, в свою очередь, отказалась от комментариев и покинула зал суда в явно расстроенном состоянии, пишет издание «Super.ru».


Агата Муцениеце рассказала о судебном процессе с Прилучным


В своих социальных сетях артистка поделилась своими впечатлениями от заседания. Она не скрывает, что шокирована происходящим. Пока суд не вынес окончательного решения, борьба за опеку над детьми продолжается.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад. Я не желаю ни одной матери испытать то, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально! Но я верю, что добро всегда побеждает зло! И я верю, что Бог все видит! Всем матерям нашей страны я посылаю лучики света и добра! Мамы сильные, мамы все могут!» — написала актриса в телеграм-канале.

«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей
«Ноги все время врозь»: какой компромат Прилучный готовит на Муцениеце и за что хочет забрать детей

Прилучный заявил, что действует в интересах детей


«Я всегда и во всем буду действовать в интересах своих детей», — заявил Прилучный корреспонденту 5-tv.ru, покидая здание суда.

По словам Павла, сейчас он не может разглашать детали, поскольку судебный процесс все еще идет. Он также заявил, что информация о сборе некоего компромата на экс-жену— «глупости».

«Мы ведем законную игру», — отметила адвокат Прилучного.

Суд по поводу алиментов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Напомним, ранее Агата уже судилась с экс-супругом по поводу алиментов и выиграла дело. Тогда она недоумевала, почему Павел, обладая финансовыми возможностями, не спешит поддерживать своих детей материально.
«Прерву свое молчание. Скажу только одно: 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям», — сообщила она.

Реакция подписчиков


Сразу после развода знаменитой пары, поклонники артистов разделились на два лагеря. Одни встали на сторону Павла Прилучного, другие принялись защищать Агату, оставшуюся с двумя детьми.

«Паша жмот и скряга», «Он хочет забрать детей, чтобы Агата платила ему, а не он ей, расчетливый», — пишут пользователи Сети.

При этом, как отмечают эксперты, если суд определит место жительства Тимофея и Мии с отцом, то, возможно, актёра вообще освободят от алиментных обязательств и действительно возложат их на Агату. Поговаривают, что Павел настолько зол на бывшую жену, что вообще собирается лишить её родительских прав.

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