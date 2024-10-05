Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Знаменитый советский и российский актёр, режиссёр, писатель и мастер дубляжа Василий Ливанов продолжает оставаться в реанимации неврологического института имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Об этом РИА Новости рассказали в медицинском учреждении. Актёр был госпитализирован 1 октября с подозрением на инсульт. Во время проведения операции по удалению тромба у Ливанова остановилось сердце. Были проведены экстренные реанимационные мероприятия, артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Наибольший успех Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в кино-франшизе Игоря Масленникова. Их экранный дуэт с Виталием Соломиным, исполнившим роль доктора Ватсона, был признан лучшим за всю историю мирового кино. За воплощение образа великого сыщика королева Елизавета II наградила Ливанова орденом Британской империи.
Кроме того, Ливанов в соавторстве с Юрием Энтиным написал сценарий знаменитого мультфильма «Бременские музыканты». Актёр был настоящим мастером дубляжа, озвучив, например, Карлсона и Крокодила Гену. Всего его голосом говорят около 300 мультипликационных персонажей.
Читайте также:
Актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве
У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию
Наибольший успех Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в кино-франшизе Игоря Масленникова. Их экранный дуэт с Виталием Соломиным, исполнившим роль доктора Ватсона, был признан лучшим за всю историю мирового кино. За воплощение образа великого сыщика королева Елизавета II наградила Ливанова орденом Британской империи.
Кроме того, Ливанов в соавторстве с Юрием Энтиным написал сценарий знаменитого мультфильма «Бременские музыканты». Актёр был настоящим мастером дубляжа, озвучив, например, Карлсона и Крокодила Гену. Всего его голосом говорят около 300 мультипликационных персонажей.
Читайте также:
Актёр и режиссёр Василий Ливанов госпитализирован в Москве
У актёра Василия Ливанова остановилось сердце во время операции
Mash: у сыгравшего Холмса актёра Ливанова подозрение на онкологию
Александр Бойцов