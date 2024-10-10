Антиквариат на миллионы долларов: Пугачева вывозит свой замок из России по частям

Фото: РИА Новости/ Вадим Жернов
Известная российская певица Алла Пугачева хочет вывезти из своего замка в деревне Грязь антиквариат, стоимость которого может составлять 20 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что среди старинных произведений искусства также имеются картины современников Рембрандта и Да Винчи. Согласно информации канала, во время одного из визитов примадонны в Россию в 2023 году ее представители сделали опись дорогостоящего имущества.
В коллекции Пугачевой есть скульптуры и картины XVI–XIX веков, а также французская люстра XIX века и ваза для фруктов XIX века. Уточняется, что антикварное имущество собрали в груз, который оформили на мужа певицы Максима Галкина*, и должны были отправить из Шереметьево. Но отправка вещей не состоялась по причине несоответствия с документами.
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Екатерина Коршунова