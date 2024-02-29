Активные участники Общества «Знание» получили награды подмосковного Минобразования

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Министр образования Московской области Илья Бронштейн встретился с представителями Российского общества «Знание». Он наградил самых активных представителей организации благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Гостями регионального министерства стали 20 человек, активно реализующие просветительские идеи Общества «Знание» в Подмосковье. Это участники проектов «Знание. Лекторий», «Знание. Государство», «Знание. Герои» и других. В их числе – ректор ГСГУ и председатель Московского областного регионального отделения Российского общества «Знание» Жанна Леонова, директор регионального филиала Дмитрий Соловьёв», – говорится в сообщении.Благодарственные письмами от министра образования получили активный участник проекта Дмитрий Балтухин, Денис Кузнецов и Татьяна Никищенко.
Актуальный список мероприятий Общества «Знание» в Подмосковье доступны по ссылке.
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