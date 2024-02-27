Более сотни именитых лекторов выступят на марафоне «Знание. Первые» в Сочи

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»
На марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодёжи выступят более 100 знаменитых лекторов. Об этом сообщается на сайте Российского общества «Знание».
«Среди зарубежных лекторов – сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица, турецкий актёр Бурак Озчивит, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актёр Милош Бикович. На марафон также приглашены российские лекторы общества «Знание» – сенатор, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, глава МИДа Сергей Лавров. Также выступят главы госкорпораций – гендиректора Роскосмоса и Росатома – Юрий Борисов и Алексей Лихачёв. Среди деятелей культуры – Юрий Башмет, Игорь Бутман и Ольга Бузова. Своим опытом поделятся спортсмены Евгения Медведева и Роман Костомаров. В целом на марафоне выступят более 100 выдающихся лекторов», – говорится в сообщении.Спикеры обсудят с молодёжью актуальные вопросы современного мира, значимые достижения науки и культуры, важность сохранения традиционных ценностей. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.
Просветительский марафон «Знание. Первые» пройдёт с 2 по 6 марта, в дни Всемирного фестиваля молодёжи, организованного по указу Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
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