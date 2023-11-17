Журналистка Шихман* избавилась от имущества в России

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Журналиста Ирина Шихман (признана иноагентом в РФ) распродала всё имущество в России.
Telegram-канал Mash сообщает, что журналистка продала иномарку 2021 года выпуска за 4 млн рублей. Также Шихман* избавилась от квартиры на Палехской улице в Москве за 9 млн рублей.
В 2022 году Ирина Шихман* покинула территорию России после начала СВО.
Журналистка приобрела известность благодаря YouTube-шоу «А поговорить?».
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару. Артистка знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.
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*признана иноагентом в РФ
В 2022 году Ирина Шихман* покинула территорию России после начала СВО.
Ранее сообщалось, что в Крыму планируют рассмотреть вопрос национализации отеля в Ялте, который принадлежит советской и украинской певице Софии Ротару. Артистка знает об этом и планирует сама реализовать недвижимость на торгах.
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*признана иноагентом в РФ
Мария Фирсова