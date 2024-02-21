Акции компании «Рольф» по решению суда отойдут в казну государства

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Суд постановил обратить акции компании «Рольф» и доли в дочерних предприятиях в доход Российской Федерации, пишет ТАСС.
Московский районный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и распорядился об обращении в доход Российской Федерации акций компании «Рольф» и долей в дочерних предприятиях. Решение огласил председательствующая Наталья Малахова.
Иск, поданный 27 декабря 2021 года, основывается на предположении, что активы были получены противозаконным путем в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, Генеральная прокуратура полагает, что в период депутатства Сергея Петрова с 2007 по 2016 году, доходы группы компаний незаконно выросли и многократно превысили первоначальную капитализацию. По мнению ведомства, Петров скрывал свою причастность к управлению бизнесом с помощью сложной структуры из офшорных компаний, зарегистрированных за рубежом.
В начале 2022 года Химкинский суд Московской области постановил взыскать с Петрова и подконтрольных ему структур, в пользу Российской Федерации, порядка 19 миллиардов рублей, полученных в ходе незаконного совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Нынешний иск Генпрокуратуры преследует цель обратить в доход Российской Федерации активы ответственных юрлиц, которые, по мнению истца, являются источниками неправомерного обогащения Петрова, как участника коррупционного сговора. Общая стоимость взыскиваемых активов холдинга оценивается примерно в 60 млрд рублей.
На первом заседании по сути иска, которое состоялось, 14 февраля 2023 года, суд отклонил ходатайства ответчиком о смене подсудности и прекращению производства по делу.
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Иск, поданный 27 декабря 2021 года, основывается на предположении, что активы были получены противозаконным путем в нарушении антикоррупционного законодательства. В частности, Генеральная прокуратура полагает, что в период депутатства Сергея Петрова с 2007 по 2016 году, доходы группы компаний незаконно выросли и многократно превысили первоначальную капитализацию. По мнению ведомства, Петров скрывал свою причастность к управлению бизнесом с помощью сложной структуры из офшорных компаний, зарегистрированных за рубежом.
На первом заседании по сути иска, которое состоялось, 14 февраля 2023 года, суд отклонил ходатайства ответчиком о смене подсудности и прекращению производства по делу.
Читайте также:
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Сергей Калугин