Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области стартовал один из самых масштабных экологических проектов – ежегодная Всероссийская акция «Вода России», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Экоакция объединяет по всей стране миллионы неравнодушных, которые выходят на расчистку акваторий и берегов.
«Свыше ста мероприятий по расчистке водоёмов проведут в 43 городских округах региона. Планируется, что в них примут участие более 7 тысяч волонтёров. Реки и озера – любимые места отдыха, о которых нужно заботиться. Приглашаем жителей присоединиться к акции и сделать свой вклад в сохранение чистых и здоровых водоёмов Подмосковья», – сказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.Акция «Вода России», которая проводится с 2014-го, в этом году продлится до октября. За 10 лет в ней приняли участие 9,5 млн человек из 89 регионов страны. Они расчистили 10,3 тысячи водоемов, собрав свыше 10 млн мешков мусора.
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Лора Луганская