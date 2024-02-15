В Подмосковье начали собирать шишки для будущих посадок

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Московской области начали заготовку семян хвойных растений для воспроизводства лесов, рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. В Подмосковье посадочный материал не закупается в других регионах, а выращивается в питомниках.
«Шишки, снятые с деревьев, хранят в холщовых мешках до отправки на шишкосушилку. Там извлекают семена, которые в дальнейшем пройдут проверку на всхожесть и будут ждать весенней посадки для выращивания из них сеянцев. В Орехово-Зуевском лесничестве уже собрали около 100 кг шишек сосны обыкновенной. А в филиале «Русский лес» отгружено свыше 9 тонн семенного материала», – сообщили в ведомстве.Собирать семенной материал для лесовосстановления нужно до раскрытия кроющих чешуй на шишках, что происходит в конце зимы - начале весны, когда начинает пригревать солнце. Лесничие обращают внимание на качество шишек, исключая старые, раскрывшиеся, засмолённые и мелкие, отметили в Комлесхозе.
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