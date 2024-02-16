В Подмосковье стартовала волонтёрская акция по очистке водоёмов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ежегодная всероссийская экологическая акция «Вода России» стартовала в Московской области, в этом году в её рамках планируется провести более ста мероприятий, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Подмосковья.
«Мы приглашаем жителей нашего региона присоединиться к акции и сделать свой важный вклад в сохранение озёр и рек Московской области. Соединив усилия, мы сможем добиться больших результатов в защите водных ресурсов», — сказал глава регионального министерства Тихон Фирсов.Мероприятия в рамках масштабной акции проведут на территории 43 городских округов Подмосковья, всего запланировано 104 выезда. Предполагается, что в них примут участие более семи тысяч волонтёров.
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Лев Каштанов