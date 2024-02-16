Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье стартовала волонтёрская акция по очистке водоёмов

В Подмосковье стартовала волонтёрская акция по очистке водоёмов

16 февраля 2024, 13:47
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ежегодная всероссийская экологическая акция «Вода России» стартовала в Московской области, в этом году в её рамках планируется провести более ста мероприятий, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Подмосковья.
«Мы приглашаем жителей нашего региона присоединиться к акции и сделать свой важный вклад в сохранение озёр и рек Московской области. Соединив усилия, мы сможем добиться больших результатов в защите водных ресурсов», — сказал глава регионального министерства Тихон Фирсов.
Мероприятия в рамках масштабной акции проведут на территории 43 городских округов Подмосковья, всего запланировано 104 выезда. Предполагается, что в них примут участие более семи тысяч волонтёров.


Акция «Вода России» проводится по всей стране с 2014 года, за это время её участники очистили более 10 тысяч водоёмов и собрали свыше 10 млн мешков мусора.

Читайте также:

На подмосковном мусорном полигоне «Лесная» начали устанавливать систему дегазации

В Подмосковье стартовал новый этап программы утилизации электроники

В подмосковном заповеднике «Звенигородское городище» усилят защиту природы
#водоёмы
#экологическая акция
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле прокомментировали смерть Навального*
Песков: Путину доложили о смерти Навального*
16 февраля 2024, 14:38

Фото: kremlin.ru

Президенту РФ Владимиру Путин доложили о смерти Алексея Навального*, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением. Это уже каких-то не требуется поручений, потому что уже на этот счет уже есть свод правил, которыми ФСИН руководствуется», — заявил Песков.

Он также сообщил, что президенту доложили о смерти политика.

16 февраля в в УФСИН ЯНАО рассказали о смерти Навального*. По информации ведомства, он потерял сознание после прогулки. Навальному* вызвали скорую помощь, однако, спасти жизнь заключённого медики не смогли.

Читайте также:

Навальный* умер в исправительной колонии

Причиной смерти Навального* стал оторвавшийся тромб

Навального* нашли в ИК №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#дмитрий песков
#владимир путин
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобождённая в Томилине собака обрела новых хозяев
16 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/LARISA SHPINEVA

Собаку, освобождённую из запертой квартиры в подмосковном Томилине, приютили новые хозяева.
По кадрам, предоставленным RT, видно, что собака в новой квартире чувствует себя хорошо, она проявляет активность и играет. Кроме того, новые хозяева подстригли животное.

При этом, прежний хозяин собаки нашёлся. Им оказался алкозависимый мужчина, всё это время пребывавший в наркологической клинике.

До этого, работники Мособлпожспаса вызволили собаку из запертой квартиры в посёлке Томилино с помощью аварийно-спасательного инструмента «хулиган». Случай произошёл в микрорайоне Птицефабрика городского округа Люберцы. По словам соседей, животное сидело одно взаперти несколько дней без еды и воды. Хозяин, ведущий асоциальный образ жизни, «ушёл в запой».

Ранее пользователей Сети поразил милый рыжий котик, удивлённый своему отражению в зеркале. Как пишет utro.ru, кот облокотился лапками на зеркало и оказался в шоке. Видео набрало много лайков и комментариев.

Читайте также:

Раскрыты детали спасения собаки из запертой квартиры в Люберцах

«Не знают законов». Юрист Комагина рассказала, как спасти животное из запертой квартиры

«Из одной клетки в другую»: беды, ждущие собак, спасенных от нерадивых хозяев
#кот
#собаки
#квартиры
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Хорс рассказал, как повлияет имя Владимир-Путин на судьбу ребёнка
16 февраля 2024, 14:25

Фото: IStock/Prostock-Studio

Супруги Гошгарович из Нижневартовска дали своему новорождённому сыну имя Владимир-Путин. Эту информацию подтвердили в местном отделе ЗАГС. Мальчик появился на свет 9 февраля 2024 года с весом 4,1 кг и ростом 56 см.

Что говорит закон


Имя Владимир-Путин, данное новорождённому жителю Нижневартовска, не противоречит законодательству. В 2017 году депутаты Госдумы запретила называть детей экзотическими именами, частью которых являются цифры, различные знаки, нецензурная и бранная лексика. Вот текст поправки в ФЗ от 01.05.2017 №94-ФЗ «О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью Федерального закона «Об актах гражданского состояния»:

При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.


Участники обсуждения законопроекта тогда привели немало примеров неблагозвучных имён. Так, в ЗАГСе Московской области рассказали о том, что в честь известного футболиста нескольких мальчиков назвали Херонимо. Обычное испанское имя, но, согласно поправкам, теперь его могут расценить как ненормативное. В Омской области есть девочка Медмия, названная в честь Дмитрия Медведева. Новорождённому в 2007 в Хакасии мальчику дали имя Влапунал — сокращенное от «Владимир Путин наш лидер».

Что говорит психолог


Когда родители дают имя в честь известного человека, скорее всего, они хотят, чтобы ребёнок был на него похож. Таким мнением с корреспондентом «Радио 1» поделился кандидат психологических наук, психолог, писатель Михаил Хорс.


«Всё зависит от того, как он будет относиться к своему имени. Если он будет считать, что родители испортили ему жизнь, тогда, конечно, он будет страдать. Страдание эмоциональное приведёт к ограничениям в поведении и т.д. А если он будет считать, что этим именем он в итоге воспользуется успешностью другого человека, чьё имя ему присвоили, это определит его эмоциональную составляющую и поведенческую. И в итоге, скорее всего, он и успехов добьётся», — считает психолог.


По словам Хорса, социальная реакция будет определяющей, но важнее базовое убеждение, связанное с этим именем.


«Если в базе ребёнок будет считать, что родители дали ему лучшее имя на свете, то как бы его не дразнили, он только крепче от этого станет», — заключил собеседник «Радио 1».

Читайте также:

Врачи перинатального центра в Видном помогли появиться на свет ребёнку-богатырю

На подарочные наборы «Я родился в Подмосковье» выделили 1,2 млрд рублей

В Щёлковском перинатальном центре женщина родила восьмого ребёнка
#подмосковье
#врачи
#психолог
#владимир путин
#родители
#депутаты
#поправки
#имена
#новорождённые
#дети
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Братья-школьники из Подмосковья стали чемпионами мира по ментальной арифметике
16 февраля 2024, 13:12

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Братья Александр и Алексей Цветковы из химкинской школы «Перспектива» одержали победу на Чемпионате мира по быстрому счету в уме, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В чемпионате, который проходил в индийском городе Мумбаи, принимали участие 150 детей и подростков из 150 стран мира. Братья Цветковы стали чемпионами в международной категории В», — отмечается в сообщении.
Чемпионат организует PAMA Global. Основатель и председатель ассоциации Дэвид Ляо лично вручил дипломы и кубки подмосковным чемпионам.

Алёша и Саша Цветковы занимаются ментальной арифметикой уже пять лет. Они участвовали и в других конкурсах и мероприятиях, а в минувшем году стали лауреатами подмосковного конкурса исследовательских и проектных работ младших школьников «Ломоносовские чтения».

Читайте также:

Для детсадовцев из Каширы провели мастер-класс по журналистике

В Подмосковье собрали ещё более тонны «добрых крышечек»

В Подмосковье запустили опрос про идеальную подработку для школьников и студентов
#школьники
#чемпионат мира
#математика
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 79,4% российских граждан доверяют Путину
16 февраля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Действующему президенту России Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, при этом 76,9% в целом одобряют его деятельность. Такие данные приводит ВЦИОМ после соответствующего опроса.
Таким образом, на вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% опрошенных российских граждан, при этом 16,8% россиян не доверяют ему. Кроме того, 76,9% респондентов в целом одобряют деятельность главы государства, а 14,4% - нет.

Опрос проводился по телефону с 5 по 11 февраля 2024 среди совершеннолетних россиян. Всего было опрошено 1600 человек.

Согласно данным другого опроса ВЦИОМ, если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, 11 февраля, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина.

Сообщается, что 62% опрошенных заявили, что точно пойдут голосовать, 14% респондентов отметили, что скорее всего примут участие в голосовании.

Читайте также:

Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Опрос: Почти 30% россиян – сторонники теории эволюции

Треть россиян выступает за перезахоронение Ленина на кладбище
#опрос
#человек
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для главного областного детского госпиталя в Красногорске построили электроподстанцию
16 февраля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба МинэнергоМО

Распределительную подстанцию установили в Красногорске для обеспечения электричеством строящейся главной детской больницы Московской области, работу провели сотрудники компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Для нужд Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля установлена подстанция 10 кВ и проложены две кабельные линии протяжённостью три километра», — отмечается в сообщении.
Главная детская больница Московской области сможет принимать около 15 тысяч пациентов в год, это будет самый современный и самый крупный клинический педиатрический центр Подмосковья. Медицинское учреждение планируют открыть в текущем году.

Читайте также:

У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки

Подмосковное Минэнерго объяснило миллионные начисления за электричество ошибкой

В Воскресенске и Солнечногорске отремонтируют около 100 объектов теплоснабжения
#электричество
#россети московский регион
#больница
#красногорск
#минэнерго мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород, обнаружили в районе Липцов
16 февраля 2024, 12:29

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российские военные обнаружили расчет реактивной системы залпового огня Vampire, который 15 февраля обстрелял Белгород, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Именно оттуда ранее был сбит и российский самолет Ил-76 с украинскими пленными на борту. Об этом сообщили в силовых структурах, сообщает ТАСС.
«Расчет РСЗО Vampire, обстрелявший Белгород накануне, вычислен российскими военными в районе Липцов, ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», - говорится в сообщении.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своём телеграм-канале «Поддубный |Z|О|V| edition» писал, что разведка обнаружила боевую машину вместе с личным составом РСЗО. Российские ракетчики нанесли удар по врагу с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК). В результате БМП и личный состав РСЗО, убивавший детей в Белгороде, был уничтожен. Также есть убитые и раненые среди украинских военнослужащих, оказавшихся в зоне поражения.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли Белгород из чешской РСЗО Vampire. В результате атаки по городу погибли семь человек, среди жертв оказался годовалый ребенок. Еще 19 человек пострадали. Четверо пострадавших доставлены на лечение в Москву.

Читайте также:

Гладков: Количество пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 19 человек

Гладков: Количество погибших при теракте в Белгороде увеличилось до семи

ВСУ атаковали Белгород из РСЗО RM-70 «Вампир», есть много погибших
#работа
#сво
#Белгород
#удар
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре наградили воинов-афганцев
16 февраля 2024, 12:28

Фото: Михаил Мартыненко

Вручение орденского знака «35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» состоялось в библиотеке в Шатуре, награды получил 21 ветеран, передаёт корреспондент Михаил Мартыненко.
В церемонии приняла участие замглавы округа Ирина Ваврик, она поблагодарила участников боевых действий за самоотверженную защиту Родины и особо отметила вклад их матерей. В свою очередь, председатель общества «Боевое братство» Олег Языков заявил, что вручение наград стало выражением признания подвигов военных.

«Ветераны получили заслуженные почётные награды, которые символизируют их мужество, отвагу и самоотверженность», — сказал Языков.

Для собравшихся выступил вокально-инструментальный ансамбль «Мещёра», он исполнил несколько знаменитых советских песен.

Читайте также:

Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане

В Красногорске вручили награды участникам боевых действий

Ветераны Афганистана и Северного Кавказа встретились с каширскими школьниками
#шатура
#афганистан
#награды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отклонил иск к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февраля 2024, 12:12

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы отклонил иск на один миллиард долларов к компании МТС из-за «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что исковое заявление подал Александр Трещёв. Он потребовал МТС компенсировать один миллиард долларов за «голую вечеринку» в московском клубе «Мутабор». Сумму он просил перевести в госфонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Судья Ольга Синельникова, зачитывающая решение, постановила отказать в удовлетворении иска.

Сам Трещёв не присутствовал на заседании, ранее настаивая на его переносе. Однако в этом ему отказали.

Также в настоящее время суд рассматривает иск некоего Олега Останина, который также требует компенсацию от МТС, но уже в размере 10 миллионов рублей.

Читайте также:

Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

На Ивлееву подали очередной миллиардный иск

Таганский суд отклонил ещё один иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
#суд
#заседание
#россия
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф