Актёра Алексея Панина* включили в список террористов

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Росфинмониторинг внёс актёра Алексея Панина* в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Напомним, что в мае прошлого года в отношении Панина* было возбуждено уголовное дело за призывы в Сети к осуществлению террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России. Тогда МВД РФ объявило его в розыск.
В феврале этого года Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Панина* по делу об оправдании терроризма. Наказание будет исполнено в случае самостоятельного прибытия или депортации актёра в Россию.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
**признан Минюстом РФ иноагентом и Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова