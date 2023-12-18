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Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов

18 декабря 2023, 15:49
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов, об этом сообщается на официальном сайтек ведомства.
Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором таких произведений как: «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.

Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.


18 декабря Росфинмониторинг внёс писателя в перечень террористов и экстремистов.

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*Внесён в список террористов и экстремистов

**Признан Минюстом РФ иноагентом
#писатель
#террористы
#экстремизм
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Власти Волгограда отменили праздничный новогодний фейерверк
18 декабря 2023, 16:31

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

В администрации Волгограда принято решение о тихом праздновании Нового года. Было решено не устраивать фейерверк в новогоднюю ночь, а также масштабные гуляния в праздничные дни.
При этом в детских садах, Домах культуры и других аналогичных учреждениях пройдут запланированные утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия для детей, передает ТАСС. Также отнюдь не возбраняется устраивать частные фейерверки своими силами, уточнили в городской администрации.

Перед Новым годом в Центральном парке культуры и отдыха состоится торжественное открытие общегородской ёлки. На каждый день праздника в ЦПКиО запланировано новогоднее меню для гостей. Праздник будет хоть и тихим но вкусным.

Напомним, в 2022 году в Волгограде также не было новогоднего салюта. Тогда такое решение принял глава региона Андрей Бочаров, заявив, что это решение продиктовано соображениями безопасности, а также этическими причинами.

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#праздник
#мероприятия
#новый год
#фейерверк
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Все дома в ЖК «Митино Дальнее» достроены и введены в эксплуатацию
18 декабря 2023, 16:04

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В Химках восстановили права всех 868 дольщиков жилого комплекса «Митино Дальнее». Минжилполитики ввело в эксплуатацию последние дома – № 18 и 19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Застройщик ЖК, ООО «Даналит», не справился с обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательный совет Фонда развития территорий решил достроить жилой комплекс. В марте 2021-го права на завершение строительства передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сегодня достроены и введены в эксплуатацию все восемь домов», – говорится в сообщении. 
Как напомнили в министерстве, задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками Московской области до конца 2023 года ранее поставил губернатор. 
 
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#подмосковье
#химки
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Депутаты отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке бойца
Депутат Чепа призвал обеспечить безопасность семьи Рудакова после угроз
18 декабря 2023, 16:01

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сотрудники полиции должны пресечь звонки с угрозами, которые поступают родственникам погибшего солдата Романа Рудакова. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, приводит его слова «Лента.ру».
Послание российского солдата Романа Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в ДНР. 20-летний солдат обратился к тем, кто найдет его тело и попросил позаботиться о его семье.

Прежде сообщалось, что близким погибшего военного стали поступать угрозы в письменной и устной форме. 

Парламентарий заявил, что правоохранителям необходимо обеспечить безопасность семьи и выявить злоумышленников. Он также добавил, что много поступает звонков от тех, кто поддерживает семью и выражает благодарность за сына. 

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#безопасность
#днр
#солдат
#госдума
#сво
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Спасатели «Мособлпожспас» провели рейды на подмосковных горках
18 декабря 2023, 15:53

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» назвали горки, с которых лучше не кататься. Об этом сообщила- пресс-служба ведомства.
В минувшие выходные сотрудниками «Мособлпожспас» были проведены рейды по выявлению горок, которые не соответствуют требованиям безопасности и не пригодны к использованию.

«На снегокатах и тюбах, пластиковых ледянках и санках жители Подмосковья с ветерком катаются со склонов, образовавшихся на выходных после рекордного снегопада. Однако зимние забавы могут повлечь за собой серьёзные последствия, вплоть до летального исхода. Стихийные горки не отвечают требованиям безопасности и часто расположены в опасных местах — возле оживлённых автотрасс, водоёмов с неокрепшим льдом и возле железнодорожных путей.<…> Спасатели рекомендовали взрослым и детям выбирать специально оборудованные горки, чтобы зимний отдых не был испорчен», — отметил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Кроме этого, сотрудник подчеркнул, что в большинстве случаев под шапками снега скрываются прутья арматуры, куски льда и бытовой мусор. Помимо этого, появляется вероятность на большой скорости въехать в дерево, бетонный столб или же забор. 

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#горки
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В Подмосковье закупили 50 комплектов технооснастки для лесопожарных формирований
18 декабря 2023, 15:52

Фото: пресс-служба комитета лестного хозяйства Московской области

Более 50 комплектов технологической оснастки закупили для лесопожарных формирований Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лестного хозяйства Московской области.
В комплекты оборудования входит ручной пожарный ствол для подачи сплошной компактной струи, переходную головку для соединения пожарных рукавов, двухходовое разветвление для разделения жидкости, «щетку-утюжок», сумку для переноски рукавов в труднодоступные места и рукавной зажим. 

«На лесопожарных станциях Комитета лесного хозяйства идет подготовка к пожароопасному сезону 2024 года.<…> Для лесных пожарных осуществлена закупка 56 комплектов технологической оснастки», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что в 2023 году была запулена специализированная техника и оборудование для лесопожарных формирований  более, чем на 150 млн рублей.

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#подготовка
#пожарный
#техника
#владислав мурашов
#оборудование
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РАН объявила астрологию лженаукой
В РАН выпустили меморандум о лженаучности астрологии
18 декабря 2023, 15:29

Фото: iStock/Tatyana Antusenok

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой признала таковой астрологию и объяснила её популярность ошибками мышления. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили составители меморандума «О лженаучности астрологии».
Так, согласно документу, утверждения астрологов о якобы имеющейся связи между положением небесных объектов и личностью и судьбой человека не имеют научных оснований. Таким образом, астрология имеет место быть исключительно как развлечение, а все утверждения, которые выдаются как научные, следует трактовать как лженаучные. 

Популярность астрологии объясняются тем, что в человеческом мышлении происходит масса ошибок. Если экспериментальным путём проверить заявления астрологов, то они дают отрицательные результаты, приводит доводы экспертов «Газета.Ru».

Комиссия призвала россиян отказаться от услуг астрологов для поиска пути при принятии жизненно важных решений, поскольку это может повлечь за собой негативные последствия. А СМИ порекомендовали перестать рекламировать и популяризовать астрологические услуги и курсы. 

Отмечается, что над составлением меморандума в течении нескольких лет работали астрономы, физики, биологи, медики и специалисты по статистическим данным. 

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#ран
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День Николая Чудотворца 2023: когда отмечается праздник Никола Зимний, история и традиции
18 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/dimid_86

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых. В православном календаре существует целых три праздника, посвященных его памяти. Какие приметы связаны с торжеством, чего делать категорически нельзя и о чем верующие просят святого, расскажет редакция «Радио 1».

Когда отмечается День Николая Чудотворца?

 
22 мая отмечается день переноса мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари. 11 августа православная церковь отмечает день рождения Николая Чудотворца. 19 декабря – День кончины святого. У торжества также существует второе название – Никола Зимний.
 
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Именно 19 декабря стало настоящим народным праздником для верующих христиан. Считается, что именно с этой даты начинается настоящая зима.

 

Николай Чудотворец: история торжества

 
Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. Он воспитывался в зажиточной, верующей семье. С малых лет Николай посещал храмы, а повзрослев, решил посвятить свою жизнь служению церкви. Оставленное родителями наследство, он раздал бедным. Николай выступал против язычества, защищал невинно осужденных и оклеветанных.
 
Дожив до глубокой старости, Николай Чудотворец скончался. Тело святого начало мироточить, что привело к месту нахождения его мощей паломников.

Где находятся мощи Николая Чудотворца?

 
Мощи Николая Чудотворного в 1087 году были перевезены в итальянский город Бари, где находятся до настоящего времени. Частицы мощей также имеются во многих православных храмах. Например, в московском Свято-Даниловском монастыре.
 


Никола Зимний: традиции праздника

 
В День Николая Чудотворца принято дарить подарки маленьким детям, планировать свадьбу и свататься. 19 декабря на Руси проводились ярмарки, люди с удовольствием шли за покупками, так как были уверены, что в этот день святой не позволит обмануть их и обсчитать.


Чего нельзя делать в Николин день


Плохой приметой считается грусть и печаль в день памяти Николая Чудотворца. Также нельзя браниться, ссориться, обижаться, давать в долг и ругать детей. К большой беде может привести отказ в помощи нуждающимся.
Как и на любой большой церковный праздник, плохой приметой станет уборка в доме.

День Николая Чудотворца: приметы


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Киево-Печерская лавра переходит на новый православный календарь

Ясная погода 19 декабря означает теплую весну. Если на Николу Зимнего пришелся снегопад – морозы будут сильными всю зиму, а снег продлится до Нового года. Предки ожидали богатый урожай весной, если накануне праздника будет иней.

О чем просят Николая Чудотворца 


Верующие просят святого об исцелении, о помощи в новом деле, благополучии в семье, преодолении трудностей. К Николаю Чудотворцу обращаются также с мольбами об избавлении от вредных привычек, замужестве, защите от злых людей и т.д.

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#храмы
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Синоптик Шувалов раскрыл основную природную аномалию России
Синоптик Шувалов: «Первая аномалия — сильные морозы»
18 декабря 2023, 15:10

Фото: istockphoto.com/maradek

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что одной из природных аномалий в России являются сильные морозы, в частности, в Бурятии и Иркутской области.
«Первая аномалия — сильные морозы в Иркутском районе, в Бурятии. В начале следующей недели два-три дня в Красноярске до -35°С», — отметил в беседе с RT Шувалов.

Однако, в то же время, в других регионах России будет наблюдаться противоположная аномалия, связанная с относительно тёплой погодой. Так, по его словам, особенно тепло будет в западных районах из-за воздуха из Атлантики.
А вот на севере Курил и Камчатке ожидается крайне сильный ветер.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что в московском регионе наступил продолжительный оттепельный период.

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#тепло
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В России представили первый отечественный смартфон Р-ФОН
В Москве представили отечественный смартфон Р-ФОН и ОС «РОСА Мобайл»
18 декабря 2023, 14:54

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В России представили отечественный смартфон Р-ФОН и операционную систему «РОСА Мобайл», сообщается на сайте проекта.
Отмечается, что разработкой российского смартфона занимались инженеры НТЦ ИТ РОСА. Телефон оснащён мощным процессором MediaTek Helio G99, имеет 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD , содержит 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Камера смартфона имеет разрешение в 50 мегапикселей, ёмкость аккумулятора составляет 5000 миллиампер-часов. Также имеется порт USB-C, NFC и разъём для наушников.

Генеральный директор АО «Рутек» Дмитрий Иванников добавил, что все компоненты, из которых состоит Р-ФОН – зарубежного производства. Российские инженеры занимались монтажом и операционной системой. Смартфон уже включили в Единый реестр Минпромторга продукции, произведённой в России. 

Новый аппарат будет доступен для покупки в начале следующего года. Точная стоимость пока не раскрывается. Сначала он будет представлен для корпоративных клиентов, а затем выйдет в розничную продажу. 

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