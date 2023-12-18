Росфинмониторинг внёс писателя Акунина* в перечень террористов и экстремистов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Росфинмониторинг внёс писателя Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов, об этом сообщается на официальном сайтек ведомства.
Борис Акунин* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) в настоящий момент проживает в Лондоне. Он является автором таких произведений как: «Азазель», «Статский советник», «Турецкий гамбит», «Плевок дьявола», «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии» и многих других.
Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.
18 декабря Росфинмониторинг внёс писателя в перечень террористов и экстремистов.
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*Внесён в список террористов и экстремистов
**Признан Минюстом РФ иноагентом
Провести проверку в отношении писателя потребовали после его слова в «Шоу Вована и Лексуса» о том, что он согласен с утверждением «хороший русский — мёртвый русский». Он также назвал нормальными атаки на Крымский мост и российские города, а затем призвал к разделению РФ на конфедерации.
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*Внесён в список террористов и экстремистов
**Признан Минюстом РФ иноагентом
Евгения Парфентьева