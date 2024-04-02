Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом

Фото: сайт Кремля
Украина фактически уже является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале заместитель секретаря Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что обсуждать этот вопрос бессмыслено. По его мнению, Украина безнаказанно применяет насилие как против своих граждан, так и против иностранных, в том числе в городах, окопах и даже в тюрьмах.
Медведев выразил уверенность в том, что России не удастся провести подобное решение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, так как большинство стран Запада не поддержат его.
Кроме того, он считает, что украинскую власть не будут судить ни Международный уголовный суд, ни другие судебные органы.
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Медведев выразил уверенность в том, что России не удастся провести подобное решение в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, так как большинство стран Запада не поддержат его.
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Артем Кузьмин