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Al Jazeera: ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

Фото: iStock/chameleonseye

Фото: iStock/chameleonseye

Палестинское движение ХАМАС вместе с союзниками передало тела четырех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщил телеканал Al Jazeera.
Вскоре после этого первый автобус с освобожденными палестинскими заключенными из израильских тюрем прибыл на Западный берег реки Иордан, о чем рассказал египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» в прямой трансляции.

По данным источников Al Jazeera, передача останков прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа без лишней огласки и присутствия журналистов, а машины МККК уже едут к пункту «Керем-Шалом» на границе с Израилем.

Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.

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Юрист напомнил о правилах прохождения техосмотра на 2025 год
Юрист Хаминский: техосмотр для автовладельцев в 2025 несет добровольный характер
27 февраля 2025, 03:35

Фото: iStock/ByoungJoo

Для автовладельцев, использующих машины в личных целях, технический осмотр остается добровольным. Диагностическая карта может потребоваться только при постановке на учет транспортного средства старше четырех лет или при смене владельца. Об этом РИА Новости сообщил юрист и руководитель центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.
Как пояснил эксперт, с августа 2021 года вступила в силу новая редакция закона «О техническом осмотре транспортных средств», отменяющая обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, не задействованных в коммерческих перевозках. Ранее без диагностической карты было невозможно оформить полис ОСАГО.

«Таким образом, прохождение техосмотра для обычных граждан-автовладельцев стало добровольным. Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», — объяснил Хаминский.
Для таксистов и коммерческого транспорта обязательный техосмотр по-прежнему действует.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте.

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#машины
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Россиянам напомнили об изменении пенсионных выплат в марте
Декан Виноградов: часть пенсионеров в марте получит пенсию меньшего размера
27 февраля 2025, 03:27

Фото: iStock/Inside Creative House

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале, из-за особенностей индексации пенсий, проведенной в начале года. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он пояснил, что в январе пенсии большинства людей выросли на 7,3%, что соответствовало прогнозу инфляции, но реальная инфляция оказалась выше — 9,5%. В феврале выплаты пересчитали до этого уровня, а также добавили 2,2% за январь, которые не были выплачены раньше.

В марте такой доплаты уже не будет, поэтому сумма на руки станет меньше.

При этом отдельные группы пенсионеров ждут повышения: например, военные пенсии увеличатся на 4,4%. Размер прибавки будет зависеть от выслуги лет, звания, должности и других условий, добавил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей.

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Синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта
Синоптик Шувалов: к 8 марта в Москве может потеплеть до +10 °С
27 февраля 2025, 00:37

Фото: iStock/yulenochekk

8 марта в столичный регион придет весна, но ненадолго. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В самом конце этой недели и в начале марта в столичный регион придёт потепление. Температура станет выше 0 °С и своего максимума может достигнуть к 8 марта — под 10 °С», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

По его словам, тепло постепенно начнет приходить в московский регион с воскресенья, 2 марта. Днем ожидается небольшой плюс, а ночью от -4...-6 °С. При этом будет облачно и пройдет небольшой снег.

С начала следующей недели ожидается потепление. Однако метеорологическая весна еще не наступит. Во второй декаде марта, по словам синоптика, холода в столицу вернутся.

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В Госдуме предложили расширить действие маткапитала на последующих детей
Депутат Останина: необходимо расширять маткапитал с прогрессирующей ставкой 25%
27 февраля 2025, 00:26

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Необходимо расширить действие материнского капитала на последующих детей с прогрессирующей ставкой 25%. Так считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«На моей памяти сейчас четвёртое продление программы материнского капитала с 2008 года. Это единственная действующая и мотивирующая демографическая мера поддержки наших молодых семей», — заявила Останина в беседе с RT.

Депутат считает необходимым сделать так, чтобы маткапитал распространялся на второго, третьего и последующих детей. При этом ставка должна прогрессировать на 25%.

Останина также выразила надежду на то, что данная мера поддержки продолжит действовать и после 2030 года.

С 2025 года приобрести жильё за счёт материнского капитала возможно только в том случае, если проведена оценка состояния жилья и дано заключение о признании его пригодным для проживания. О других изменениях, а также о том, кто может воспользоваться маткапиталом и на что ещё можно его потратить, читайте в материале «Радио 1».

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Психолог рассказала, почему нельзя применять физическую силу при воспитании детей
Психолог Голубева: Физическое влияние наносит ребенку психологическую травму
26 февраля 2025, 23:19

Фото: iStock/takasuu

Психолог Майя Голубева объяснила, почему физические воздействия в воспитании ребенка оказывают негативное влияние на психику и развитие подрастающего поколения.
«Физическое влияние – это не способ воспитания, а крик о бессилии и некомпетентности родителя. Оно не учит правильному поведению, а только наносит ребенку психологическую травму», – заявила Голубева в беседе с ИА RuNews24.ru.

По ее словам, физическое насилие формирует у ребенка агрессивное поведение, которую они проявляют по отношению к сверстникам, так как уверены, что именно кулаки являются действенным способом решения проблемы.

Также специалист пояснила, что ребенок при агрессивном воспитании начинает бояться родителей, испытывает депрессию и другие психические проблемы, часто имеет проблемы в учебе и общении с окружающими. Кроме того, дети, к которым применяли насилие, будут также агрессивно воспитывать и своих детей.

Так, Голубева посоветовала спокойно объяснять ребенку его ошибки, хвалить, любить и поддерживать.

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