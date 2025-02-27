Al Jazeera: ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников

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Палестинское движение ХАМАС вместе с союзниками передало тела четырех израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста, сообщил телеканал Al Jazeera.
Вскоре после этого первый автобус с освобожденными палестинскими заключенными из израильских тюрем прибыл на Западный берег реки Иордан, о чем рассказал египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» в прямой трансляции.
По данным источников Al Jazeera, передача останков прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа без лишней огласки и присутствия журналистов, а машины МККК уже едут к пункту «Керем-Шалом» на границе с Израилем.
Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.
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По данным источников Al Jazeera, передача останков прошла в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа без лишней огласки и присутствия журналистов, а машины МККК уже едут к пункту «Керем-Шалом» на границе с Израилем.
Официально имена погибших будут подтверждены только после израильской судмедэкспертизы.
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Мария Моисеева