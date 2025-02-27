Финансовый эксперт предсказал курс рубля в марте

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Курс рубля к доллару в текущих условиях определяется преимущественно геополитическими факторами и психологией рынка, включая слухи и ожидания инвесторов. Такую оценку дал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью «Ленте.ру», спрогнозировав укрепление российской валюты к марту 2025 года.
По его мнению, потепление отношений между США и Россией, включая диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным и встречи делегаций в Эр-Рияде, снижает санкционное давление. Это, в свою очередь, повышает оптимизм рынка и может привести к ослаблению доллара до 80-83 рублей к марту.
Григорьев отметил, что смягчение санкций облегчит приток иностранной валюты в Россию, увеличив её предложение и снизив спрос, что стабилизирует курс.
Однако, по его словам, укрепление рубля может замедлиться в случае возобновления конфликтов или вмешательства финансовых властей, заинтересованных в контроле за курсом.
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Григорьев отметил, что смягчение санкций облегчит приток иностранной валюты в Россию, увеличив её предложение и снизив спрос, что стабилизирует курс.
Однако, по его словам, укрепление рубля может замедлиться в случае возобновления конфликтов или вмешательства финансовых властей, заинтересованных в контроле за курсом.
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Мария Моисеева