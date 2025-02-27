«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей

Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)
Саша Черно 26 февраля сообщила о горе: ее 4-летний сын Стефан снова оказался в реанимации. Новость об этом 26 февраля потрясла поклонников экс-участницы «ДОМа-2», но сразу появились и те, кто начал оскорблять ее за «плохое материнство». По словам Черно, виной всему бывший возлюбленный Иосиф с его ложными обвинениями, которые создают Саше негативный образ.
«Я искренне не понимаю, почему меня считают плохой матерью за то, что я не выставляю абсолютно все свои передвижения с сыном на показ... Какой отец Иосиф — я не буду давать оценку», — написала она.Отсутствие частых фото и видео с сыном в своих блогах Черно объясняет просто: она не хочет, чтобы неприятные слухи и обвинения касались ее малыша. Стефан — счастье и радость для своей мамы.
Александра Черно с сыном Стефаном (Фото: кадр видео Instagram* @cherno_sasha93)К сожалению, утром 26 февраля Черно рассказала, что Стефану стало плохо, и его срочно доставили в клинику доктора Рошаля. Саша пока не раскрывает, что именно случилось с малышом, кажется растерянной. Она рассказала в блоге, что пытается выяснить хоть что-то о состоянии сына, и попросила подписчиков поддержать ее добрыми мыслями.
Вскоре после этого Саша столкнулась с волной негатива в Сети. Некоторые уверены, что она выдумывает проблемы сына ради внимания, а кто-то даже намекнул, будто звезда была пьяна. Черно ответила хейтерам, что ей сейчас не до споров, ведь все мысли только о ребенке, а жестокость людей ее просто потрясает. Она выйдет на связь, когда мальчику станет лучше.
Александра Черно (Фото: Instagram* @cherno_sasha93)
«Дно пробито, ребят», — резюмировала Александра, говоря об очередном посте Иосифа, где тот «все перевернул» и попытался показать ее безразличной к ребенку.Чуть позже в ночь с 26 на 27 февраля она призналась, что пойдет спать, чтобы отойти от стресса и не читать очередную волну «грязи» онлайн в подобном состоянии.
Но есть и те, кто встает на сторону Черно. Поклонники пишут, что маленькие дети часто болеют, и советуют Саше держать себя в руках, ведь ее тревога может отразиться на сыне. Они верят, что Стефан скоро поправится, и желают маме сил пережить этот трудный момент.
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Тем временем Иосиф Оганесян, отец Стефана, тоже переживает за сына, но не упускает случая уколоть бывшую. Раньше он даже грозился забрать ребенка себе, утверждая, что лучше справится с воспитанием.
Теперь же он утверждает, что «друзья Саши» звонят и пишут ему с угрозами, а саму Черно обвиняет в алкоголизме и безразличии к сыну.
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Мария Моисеева