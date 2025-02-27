«Мы в реанимации»: звезда «ДОМа-2» Саша Черно поделилась печальными новостями о сыне и поразилась жестокости людей

Саша Черно 26 февраля сообщила о горе: ее 4-летний сын Стефан снова оказался в реанимации. Новость об этом 26 февраля потрясла поклонников экс-участницы «ДОМа-2», но сразу появились и те, кто начал оскорблять ее за «плохое материнство». По словам Черно, виной всему бывший возлюбленный Иосиф с его ложными обвинениями, которые создают Саше негативный образ.