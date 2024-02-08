Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана

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Действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей. Об этом свидетельствуют данные, представленные руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым в прямом эфире телеканала AzTv.
Эти цифры основаны на обработке протоколов с 54,47% избирательных участков. На втором месте находится депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с результатом 2,2%.
Сам Ильхам Алиев отдал свой голос на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в карабахском городе Ханкенди, прибыв туда вместе со своей семьей. Всего в стране было открыто 6537 участков, включая 26 на территории Нагорного Карабаха.
Ильхам Алиев занимает пост президента уже в четвертый раз подряд. Предшественником его на этой должности был его отец, Гейдар Алиев, который также дважды был избран президентом Азербайджана в 1993 и 1998 годах.
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Сам Ильхам Алиев отдал свой голос на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в карабахском городе Ханкенди, прибыв туда вместе со своей семьей. Всего в стране было открыто 6537 участков, включая 26 на территории Нагорного Карабаха.
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Артем Кузьмин