Радио1
Главная / Новости / Политика/ Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными

Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными

07 декабря 2023, 21:31
Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Армения и Азербайджан заявили об освобождении военнослужащих и принятии мер по укреплению доверия между государствами.
В четверг, 7 декабря, аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева представили совместное заявление. Согласно документу, Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, а Ереван, в свою очередь, двух азербайджанских.

Отмечается, что это было сделано в гуманистических целях.


Также Армения и Азербайджан заявили о намерении достичь мирного договора, основываясь на уважении принципов независимости и территориальной целостности.

Вместе с тем, Ереван выдвинул свою кандидатуру на участие в 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана. В Баку в качестве доброго жеста поддержали решение Армении.

Читайте также:

Пашинян заявил, что Ереван готов обменяться пленными с Баку

Армения направила Азербайджану очередной проект предложений по мирному договору

Пашинян считает, что Азербайджан готовится к новым военным действиям
#азербайджан
#армения
#заявление
#правительство
#договор
Читайте нас в
В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по выборам
Песков: Путин объявит свое решение по участию в выборах, когда сочтет нужным
08 декабря 2023, 12:57

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сообщит о своем решении выдвигаться на выборах президента, когда посчитает нужным. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля добавил, что российский лидер опирается на поддержку своих граждан. Песков подчеркнул, что в обращениях на «Итоги года с Владимиром Путиным» множество человек заявляет о его поддержке и призывает баллотироваться на новый срок.

Напомним, Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах. Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года.Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта.

Читайте также:

Выборы президента РФ впервые будут многодневными

СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина

Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
#выборы
#цик
#голосование
#лидер
#песков
#рф
Читайте нас в
СМИ: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Лондон перед приездом Путина
FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон
08 декабря 2023, 12:33

Фото: iStock/Ayman Hussain

Наследный принц Саудовской Аравии перенес свою поездку в Великобританию незадолго до визита Владимира Путина в Эр-Рияд. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что чиновники Великобритании и Саудовской Аравии обсуждали визит в течение нескольких месяцев. Предполагаемой датой было назначено 3 декабря, однако на прошлой неделе данный план был отложен.

После чего депутаты-консерваторы сообщили, что перенос поездки, который практически совпал по времени с визитом Путина в Эр-Рияд, поднимает вопросы о прочности отношений Британии с Саудовской Аравией. Со стороны Саудовской Аравии связь между возникшей задержкой и приемом российского лидера в Эр-Рияде отрицают.

Ранее стало известно, что Путин посетил с рабочим визитом Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.

Также в этот день глава России прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где встретился с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Переговоры состоялись в формате рабочего завтрака, на них также присутствовали делегации.

Читайте также:

Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

Bloomberg: Визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США

Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
#план
#поездки
#путин
#переговоры
#великобритания
Читайте нас в
Выборы президента РФ впервые будут многодневными
ЦИК одобрила проведение трехдневных выборов президента России
08 декабря 2023, 12:12

Фото: iStock/macky_ch

Центральная избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на президентских выборах.
Прежде Совет Федерации утвердил дату выборов президента России. Они состоятся 17 марта 2024 года. 

Однако, ЦИК разместила решение, согласно которому, голосование будет проводиться три дня: 15,16,17 марта. 

Отмечается, что многодневные выборы пройдут в России впервые.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, будет ли действующий глава государства Владимир Путин баллотироваться на следующий президентский срок. Однако спикер Кремля выразил уверенность, что если российский лидер примет такое решение, то безоговорочно победит в выборах.  

О том, кто намерен принять участие в предвыборной гонке в 2024 году, читайте в материале «Радио 1». 

Читайте также:

Большинство россиян ждут выдвижения Путина на новый срок

Опрос показал, сколько россиян хотят видеть Путина у власти

Опрос показал готовность россиян к участию в выборах президента
#россия
#выборы
#владимир путин
Читайте нас в
Байден раскрыл, сколько солдат ВС США выставили в Европе против России
Байден: в Европе останутся 80 000 американских военнослужащих
08 декабря 2023, 12:08

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент США Джо Байден заявил, что в Европе находится 80 тысяч американских военнослужащих. Об этом говорится в его письме руководству палат конгресса.
По мнению американского лидера, такое количество военных необходимо для сдерживания РФ и «обеспечения безопасности союзников». 

Напомним, в 2022 году на территории Европы находилось около 90 тысяч американских солдат, о чем говорится в аналогичном послании президента США от декабря 2022 года.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада.

Читайте также:

СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия

Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства

Рогов: Зеленский лично согласовывает списки, кого из оппонентов нужно убить
#сша
#дмитрий медведев
#солдат
#рф
#пентагон
#джозеф байден
Читайте нас в
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия
Defense One: Пентагон запросит 1 млрд долларов на замену переданного ВСУ оружия
08 декабря 2023, 11:14

Фото: iStock/alexkich

Пентагон готовится попросить конгресс одобрить использование миллиарда долларов из фонда для восполнения собственных запасов американской армии после отправки оружия на Украину. Об этом сообщает Defense One.
Отмечается, что в случае одобрения запроса средства фонда будут исчерпаны. По информации издания, у конгресса США будет 15 дней на принятие решения по данному запросу. Сообщается, что законодатели еще ни разу не отказали Белому дому на просьбу использования дополнительных средств.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада. 

Читайте также:

В Госдуме сравнили Украину с загнанной лошадью

Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства

Суд в Финляндии решил освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
#сша
#дмитрий медведев
#деньги
#украина
#всу
Читайте нас в
План Писториуса по России привел к скандалу в Германии
Welt: идею Писториуса о немецкой бригаде в Литве для сдерживания РФ ждет провал
08 декабря 2023, 10:50

Фото: iStock/macky_ch

Журналист Торстен Юнгхольт заявил, что идея главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о «сдерживании России» немецкой армией несостоятельна, пишет Die Welt.
Прежде руководитель немецкого оборонного ведомства заявил, что в Литве необходимо разместить армию, которая будет на постоянной основе сдерживать Россию. 

Обозреватель отметил, что речь идет не о переброске войск, а о создании новых бригад, которые нуждаются в подготовке, оружии, экипировке. В статье говорится, что страна в настоящее время не располагает средствами, чтобы осуществить этот план. 

Ранее идею раскритиковал один из немецких военнослужащих. Он призвал властей посчитать затраты на создание подразделений, после чего делать соответствующие заявления. 

Читайте также:

Focus: Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер станет «теневым канцлером»

Сенатор Цеков: В Европе начинают понимать, что Украине не одержать победу

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
#германия
#литва
#военные
#россия
Читайте нас в
Медведев оценил вероятность прямого столкновения с НАТО
Медведев: Прямое столкновение России и НАТО стало реальнее, чем когда-либо
08 декабря 2023, 10:22

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вероятность прямого столкновения России и НАТО никогда не была настолько большой, как в настоящее время. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, администрация президента США Джо Байдена шантажирует Конгресс. Белый дом настаивает на необходимости выделения Украине финансовой помощи, заявляя, что в противном случае, придется идти на прямой конфликт с Россией. 
 
Зампред Совбеза напомнил, что подобные делали руководители США в разные годы, чтобы вытребовать из законодателей деньги. Он также добавил, что Украина получит деньги если не в этом году, то в 2024, чтобы бизнес на военных действиях мог продолжиться. 

Читайте также:

Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства

«Все наши мысли с тобой»: Медведев показал мем с «думающими» об Украине западными главами

«Искренний человек»: Медведев похвалил главу Пентагона за слова о помощи Киеву
#сша
#деньги
#бизнес
#конфликт
#украина
#медведев
Читайте нас в
Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства
08 декабря 2023, 10:21

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам зампреда Совбеза РФ, Украина открыто коррумпировало действующего президента США Байдена и членов его семьи. Медведев отметил, что «примитивный шантаж американского Конгресса администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты», но в нынешних обстоятельствах есть и новые детали.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину вновь показывает, что Штаты поддерживают террористов. Кроме того, подобные заявления американского генерала лишний раз подчёркивают неверие в победу украинской армии, считает депутат.

Читайте также:

Медведев прокомментировал перенос выборов на Украине

Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали

Депутат Белик: «США — государство, фактически поддерживающее террористов»
#сша
#украина
#государство
#медведев
#рф
#коррупция
Читайте нас в
Блинкен оправдался за свою реакцию на слова Байдена о главе КНР
Блинкен оправдал усталостью реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине
08 декабря 2023, 08:52

Фото: istock / Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, что такая реакция на выступление президента Джо Байдена, когда американский лидер высказался о председателе КНР Си Цзиньпина, была связана с усталостью. Об этом пишет Politico.

«Уу нас тогда был по-настоящему длинный день, и при этом очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое случается», — заявил Блинкен.
При этом, Госсекретарь согласился с тем, что Вашингтона и Пекина достаточно различий в политическом смысле.

Напомним, в ноябре состоялась встреча Байдена с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, проходившего в Сан-Франциско. Американский президент позволил себе назвать китайского лидера диктатором. Затем в сети стало распространяться видео, где заметна реакция Блинкена на слова Байдена. Пользователи считают, что он словно неодобрительно качал головой.

Ранее сообщалось, что США все таки выделили Киеву пакет помощи, предупредив, что он может стать одним из последних. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
 
Читайте также: 
Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие уже не поможет ВСУ победить Россию

CNN: Минюст США завёл новое уголовное дело против Хантера Байдена

Владимир Путин назвал динамику отношений России и Ирана «очень хорошей»


#сша
#президент
#пользователи
#лидер
#блинкен
#си цзиньпин
#джозеф байден
Читайте нас в
Достижения.рф