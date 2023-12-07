Азербайджан и Армения заявили о договорённости по обмену пленными

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Армения и Азербайджан заявили об освобождении военнослужащих и принятии мер по укреплению доверия между государствами.
В четверг, 7 декабря, аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна и администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева представили совместное заявление. Согласно документу, Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, а Ереван, в свою очередь, двух азербайджанских.
Отмечается, что это было сделано в гуманистических целях.
Также Армения и Азербайджан заявили о намерении достичь мирного договора, основываясь на уважении принципов независимости и территориальной целостности.
Вместе с тем, Ереван выдвинул свою кандидатуру на участие в 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана. В Баку в качестве доброго жеста поддержали решение Армении.
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Отмечается, что это было сделано в гуманистических целях.
Вместе с тем, Ереван выдвинул свою кандидатуру на участие в 29-й сессии конференции СОР-29 об изменении климата в пользу Азербайджана. В Баку в качестве доброго жеста поддержали решение Армении.
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Анастасия Чинкова