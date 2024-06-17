Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Основатель холдинга USM Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в период с 2018–2022 годы банк направил финансовым властям Германии серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что спровоцировало «политически мотивированные расследования против него». Примечательно, что у финансовой организации не было фактов, которые бы указывали, что источником происхождения активов является незаконное деяние.
В 2022 году уведомления UBS послужили причиной для возбуждения в ФРГ в бизнесмена незаконных расследований.
Ранее сообщалось, что Алишер Усманов, находящийся в Германии под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне.
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Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
В 2022 году уведомления UBS послужили причиной для возбуждения в ФРГ в бизнесмена незаконных расследований.
Ранее сообщалось, что Алишер Усманов, находящийся в Германии под подозрением в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, подал заявление об уголовном правонарушении против двух прокуроров Франкфурта-на-Майне.
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Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене
Екатерина Коршунова