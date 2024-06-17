Билл Гейтс решил инвестировать миллиарды в атомную энергетику из-за Китая

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Основатель Microsoft Билл Гейтс намерен инвестировать миллиарды долларов в проект атомной электростанции в штате Вайоминг, который реализует его компания TerraPower. Об этом сообщает CBS News.
По словам Гейтса, он вложил в проект уже более миллиарда. Данный проект предполагает строительство атомной электростанции, где будет использоваться натриевое охлаждение реактора, а не водяное.
Уточняется, что это поможет обезопасить и удешевить процесс генерации. Запуск станции планируется к 2030 году.
Основатель Microsoft добавил, что проект позволит сконцентрировать в Штатах как можно больше атомной энергии, чтобы лишить другие государства, например КНР, шанса создавать новое ядерное оружие.
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Уточняется, что это поможет обезопасить и удешевить процесс генерации. Запуск станции планируется к 2030 году.
Основатель Microsoft добавил, что проект позволит сконцентрировать в Штатах как можно больше атомной энергии, чтобы лишить другие государства, например КНР, шанса создавать новое ядерное оружие.
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Екатерина Коршунова