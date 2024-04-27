Аллергия 2024: цветение березы и другая пыльца — когда и что делать при поллинозе

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Для людей, которые страдают аллергией, наступление весны является сложным временем. С её приходом они ожидают не только солнечных дней и тепла, но и начала цветения деревьев и растений. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».
Сезон аллергии 2024: когда и что цветет
Береза
Считается самым опасным деревом, которое вызывает аллергию. Начинает цвести в апреле и активно пылит до середины мая.
Ольха
Пыльца этого дерева считается одним из сильных аллергенов. Цветет она с марта по апрель.
Дуб
Цветет десять дней. Начинает с конца мая и заканчивает в начале июня.
Тополь
Начинает цвести ранней весной. Мнение о том, что аллергия на тополь вызвана реакцией на его пух, ошибочно.
Одуванчик
Цветет в период с мая по июнь. Иногда его цветение продолжается вплоть до осени.
Клен
Цветет с апреля до первой половины мая.
Ива
Цветет с начала весны и заканчивает в апреле.
Осина
Начинает цвести в апреле, а заканчивает в мае.
Сосна
Начинает цвести весной в мае, а заканчивает летом в июне.
Липа
Начинает цвести в конце июня и активно цветет до начала июля.
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Симптомы поллиноза — аллергии на пыльцу
Поллиноз – сезонное хроническое заболевание, которое вызывает пыльца цветущих растений, опыляемых ветром. Поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Он может проявляться в виде кашля, отдышки, свистящего дыхания, приступов удушья, вплоть до развития бронхиальной астмы. Людям, которые страдают от аллергии, следует быть особенно осторожными и обращать внимание на любые возможные симптомы. Аллергия на пыльцу может привести к нежелательным последствиям.
Что делать при аллергии на цветение весной — советы врача
По мнению специалистов, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, сильнее подвержены серьезным последствиям сезонной аллергии. Особенно это относится к тем, кто болеет астмой. Во время сезона аллергии симптомы заболевания могут обостриться. Чтобы облегчить их или предотвратить появление, врачи рекомендуют увеличить дозировку принимаемых лекарств, перейти на использование небулайзера, а также пройти курс иммунотерапии.
Сухой кашель может быть симптомом аллергии
Бывают случаи, когда аллергия проявляется только сухим кашлем. Иногда родители не догадываются, что у ребенка астма, просто человек кашляет. Однако затяжной сухой кашель очень часто может быть проявлением аллергии. Он не сопровождается выделениями мокроты, в отличие от кашля при простуде.
Установить дома очиститель воздуха
Всем аллергикам нужно иметь дома очистители и увлажнители воздуха. Важно поддерживать влажность и проводить регулярную уборку. На улицу нужно выходить в респираторе при возникновении аллергических реакций. Первое, что нужно сделать человеку, который страдает аллергией — это полностью исключить контакт с аллергенами.
Питание
Для людей, которые страдают аллергией, важно обратить свое внимание на питание. В период обострения аллергии, рецепторы становятся более чувствительными, поэтому любой продукт может стать раздражителем.
Терапия
Существует множество добавок и препаратов, которые облегчают симптомы аллергии или вовсе заглушают её. Однако подбор лекарственных средств должен осуществлять только врач.
Названы опасные для аллергиков во время цветения фрукты и овощи
Аллергия на пыльцу у ребенка: что делать
В первую очередь необходимо обратиться к врачу-аллергологу, который установит диагноз. Он назначит все необходимые анализы и пропишет подходящий план лечения. Контакт ребенка с пыльцой необходимо свести до минимума.
Проветривать помещение можно только вечером или ночью, когда концентрация пыльцы в воздухе меньше. Проводите влажную уборку в доме.
Проконсультируйтесь с врачом, о возможных методах лечения аллергии на пыльцу. Он может назначить капли от аллергии для детей или другие средства, которые помогут облегчить симптомы заболевания.
Берут ли с поллинозом в армию
Лёгкая форма заболевания не станет поводом для освобождения от службы в армии. Однако сильная аллергия и сопутствующие поллинозу заболевания могут стать причиной для получения военного билета. Для начала необходимо определить, насколько сильны проявления аллергии на пыльцу, зафиксированы ли они врачом.
Если в медицинской карточке только диагноз «поллиноз», то мужчина будет служить.
Однако аллергия на пыльцу может привести к сильным осложнениям, и стать начальным проявлением более серьёзных заболеваний, которые могут способствовать освобождению от армии. Нужно понимать, что аллергию необходимо подтвердить медицинскими документами. Слов и жалоб на состояние здоровья врачам недостаточно. После медицинского освидетельствования в военкомате вас направят на повторное подтверждение диагноза. Дополнительное обследование — обязательная процедура для всех без исключения.
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Дарья Осипова