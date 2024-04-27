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Аллергия 2024: цветение березы и другая пыльца — когда и что делать при поллинозе

27 апреля 2024, 12:51
Фото: iStock/schulzie

Фото: iStock/schulzie

Для людей, которые страдают аллергией, наступление весны является сложным временем. С её приходом они ожидают не только солнечных дней и тепла, но и начала цветения деревьев и растений. О том, что и когда начнет цвести и как облегчить симптомы аллергии, читайте в материале «Радио 1».

Сезон аллергии 2024: когда и что цветет

Береза



Считается самым опасным деревом, которое вызывает аллергию. Начинает цвести в апреле и активно пылит до середины мая.

Ольха

Пыльца этого дерева считается одним из сильных аллергенов. Цветет она с марта по апрель.

Дуб

Цветет десять дней. Начинает с конца мая и заканчивает в начале июня.

Тополь

Начинает цвести ранней весной. Мнение о том, что аллергия на тополь вызвана реакцией на его пух, ошибочно.

Одуванчик

Цветет в период с мая по июнь. Иногда его цветение продолжается вплоть до осени.

Клен

Цветет с апреля до первой половины мая.

Ива

Цветет с начала весны и заканчивает в апреле.

Осина

Начинает цвести в апреле, а заканчивает в мае.

Сосна

Начинает цвести весной в мае, а заканчивает летом в июне.

Липа

Начинает цвести в конце июня и активно цветет до начала июля.


Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро
Названы растения, на пыльцу которых аллергия в июне проявляется особенно остро


Симптомы поллиноза — аллергии на пыльцу

Поллиноз – сезонное хроническое заболевание, которое вызывает пыльца цветущих растений, опыляемых ветром. Поражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. Он может проявляться в виде кашля, отдышки, свистящего дыхания, приступов удушья, вплоть до развития бронхиальной астмы. Людям, которые страдают от аллергии, следует быть особенно осторожными и обращать внимание на любые возможные симптомы. Аллергия на пыльцу может привести к нежелательным последствиям.

Что делать при аллергии на цветение весной — советы врача

По мнению специалистов, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, сильнее подвержены серьезным последствиям сезонной аллергии. Особенно это относится к тем, кто болеет астмой. Во время сезона аллергии симптомы заболевания могут обостриться. Чтобы облегчить их или предотвратить появление, врачи рекомендуют увеличить дозировку принимаемых лекарств, перейти на использование небулайзера, а также пройти курс иммунотерапии.

Сухой кашель может быть симптомом аллергии

Бывают случаи, когда аллергия проявляется только сухим кашлем. Иногда родители не догадываются, что у ребенка астма, просто человек кашляет. Однако затяжной сухой кашель очень часто может быть проявлением аллергии. Он не сопровождается выделениями мокроты, в отличие от кашля при простуде.

Установить дома очиститель воздуха

Всем аллергикам нужно иметь дома очистители и увлажнители воздуха. Важно поддерживать влажность и проводить регулярную уборку. На улицу нужно выходить в респираторе при возникновении аллергических реакций. Первое, что нужно сделать человеку, который страдает аллергией — это полностью исключить контакт с аллергенами.

Питание

Для людей, которые страдают аллергией, важно обратить свое внимание на питание. В период обострения аллергии, рецепторы становятся более чувствительными, поэтому любой продукт может стать раздражителем.

Терапия

Существует множество добавок и препаратов, которые облегчают симптомы аллергии или вовсе заглушают её. Однако подбор лекарственных средств должен осуществлять только врач.

Названы опасные для аллергиков во время цветения фрукты и овощи
Названы опасные для аллергиков во время цветения фрукты и овощи

Аллергия на пыльцу у ребенка: что делать

В первую очередь необходимо обратиться к врачу-аллергологу, который установит диагноз. Он назначит все необходимые анализы и пропишет подходящий план лечения. Контакт ребенка с пыльцой необходимо свести до минимума.

Проветривать помещение можно только вечером или ночью, когда концентрация пыльцы в воздухе меньше. Проводите влажную уборку в доме.

Проконсультируйтесь с врачом, о возможных методах лечения аллергии на пыльцу. Он может назначить капли от аллергии для детей или другие средства, которые помогут облегчить симптомы заболевания.

Берут ли с поллинозом в армию

Лёгкая форма заболевания не станет поводом для освобождения от службы в армии. Однако сильная аллергия и сопутствующие поллинозу заболевания могут стать причиной для получения военного билета. Для начала необходимо определить, насколько сильны проявления аллергии на пыльцу, зафиксированы ли они врачом.

Если в медицинской карточке только диагноз «поллиноз», то мужчина будет служить.

Однако аллергия на пыльцу может привести к сильным осложнениям, и стать начальным проявлением более серьёзных заболеваний, которые могут способствовать освобождению от армии. Нужно понимать, что аллергию необходимо подтвердить медицинскими документами. Слов и жалоб на состояние здоровья врачам недостаточно. После медицинского освидетельствования в военкомате вас направят на повторное подтверждение диагноза. Дополнительное обследование — обязательная процедура для всех без исключения.

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В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения в праздники
27 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры для обеспечения надёжного снабжения абонентов электричеством в период майских праздников вводят на территории Московской области специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 28 апреля по 2 мая и с 9 по 13 мая организованы круглосуточные дежурства руководства компании, а также оперативного и оперативно-ремонтного персонала. Все плановые работы в указанный период отменены», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что штатно на круглосуточном дежурстве в компании находится 65 ремонтных бригад, а в период повышенной готовности на дежурства дополнительно заступают 335 бригад — это 1277 работников. В распоряжении дежурных аварийно-ремонтных бригад находится 570 единиц специальной техники, в том числе — 86 мобильных дизельных электростанций для оперативной подачи электричества на время ремонта основной линии.

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«Можно даже заработать»: Россиянам рассказали, как сэкономить на отпуске
Финансист Милова: бронировать билеты, отели, путёвки нужно заранее
27 апреля 2024, 15:53

Фото: iStock/surasaki

Приближается сезон отпусков, а значит, самое время планировать свой бюджет и готовиться к путешествию.
Начальник отдела финансовой грамотности ГУ Банка России по ЦФО Ольга Милова в беседе с «Радио 1» рассказала о том, как сэкономить на этапе планирования отпуска, и назвала несколько действенных способов.

«Во-первых, бронировать билеты, отели, путевки нужно заранее. Обычно дают большие скидки за раннее бронирование. Билеты на самолет или поезд тоже могут обойтись вам на 30–50% дешевле. Во-вторых, не обязательно платить всю сумму сразу — многие отели просто берут данные вашей карты как гарантию бронирования, но не списывают деньги. Ещё крупные туроператоры часто предлагают рассрочку. В-третьих, можно сэкономить и даже заработать, оформив специальную банковскую карту с возможностью копить мили. Но тут надо помнить, что потратить эти мили можно только при покупке билетов на сайте конкретной авиакомпании, РЖД или на специальном портале самого банка», — объяснила эксперт.

Также специалист отметила, что брать кредит на оплату путёвки нужно с умом.

«Посчитайте, не будет ли платеж по нему потом превышать 30% от вашего ежемесячного дохода. Если будет больше, есть риск не справиться с выплатами. В целом же кредит — удобный и популярный финансовый инструмент. Но использовать его нужно осмотрительно и не брать на себя невыполнимых обязательств, чтобы воспоминания о прекрасном отпуске не омрачались ежемесячными крупными платежами по оказавшемуся обременительным банковскому кредиту», — сказала собеседница.

По словам финансиста, стоит попробовать откладывать деньги на отпуск с помощью вкладов — например, срочный депозит на полгода.
Финансовый план, имеющий своей целью накопить на желаемый отпуск, помогает отслеживать продвижение к этой цели, вовремя замечать проблемы, корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, заключила Ольга Милова.

Узнать подробнее о планировании отпуска и в целом о финансовом планировании можно на сайте Финкульт.инфо.

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Подмосковные правоохранители усилят меры безопасности на майские праздники
27 апреля 2024, 15:32

Фото: Istockphoto / blinow61

В Московской области на майские праздники усилят меры безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности региона. На улицах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и народные дружинники.
Кроме того, все нарушения будут фиксировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Особое внимание уделят антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан
«Чтобы дополнительно защитить население, изменена расстановка постов и маршрутов патрулирования, чтобы приблизить наряды полиции к местам проведения массовых мероприятий. Также кинологи со служебными собаками обследуют эти места и прилегающие территории. Над ними ограничат полёты беспилотников, в том числе аппаратов, используемых СМИ. Посетителей будут проверять на наличие запрещённых предметов с помощью технических средств», – уточнили в ГУРБ.
Там добавили, что будут продолжать проводить профилактическую работу с жителями, рассказывать им о недопустимости участия в противоправных акциях и нарушении общественной безопасности.

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#подмосковье
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Названы способы, как избежать импульсивных покупок
Финансовый эксперт Малкова: стоит завести вторую карту для импульсивных покупок
27 апреля 2024, 15:29

Фото: iStock/Kenishirotie

Чтобы избежать импульсивных покупок можно завести для них вторую карту и ежемесячно перечислять на неё деньги. Как правильно спланировать бюджет, рассказала владелица консалтинговой компании Аналитический центр «Альтернатива» и Бизнес Академии Ольги Малковой, руководитель регионального офиса Налогового бюро Союза «Палаты налоговых консультантов» Ольга Малкова.
«Умный механизм — бюджетирование. Это когда вы четко знаете, какая сумма вам обязательно нужна на расходы в этом месяце: квартплата, обучение детей, питание и так далее. Эту сумму вы сразу резервируете. Часть заработанного (не меньше 10%) важно зарезервировать сверх обязательных расходов — это непредвиденные траты», — рассказала Малкова в интервью «Известиям».

Она также посоветовала завести две карты и при получении зарплаты сумму обязательных расходов переводить на вторую карту. Или же наоборот, завести карту для импульсивных покупок и ежемесячно переводить на неё отпрядённую сумму.

По словам эксперта, финансовый план поможет в планировании ремонта. Стоит рассчитать примерные затраты и записать их на бумагу. При этом необходимо внимательно учесть все аспекты. Кроме того, финансовое планирование помогает выкраивать деньги на личные удовольствия, заключила Малкова.

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В Черноголовке на месте снесённого недостроя возведут культурный центр
27 апреля 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Культурно-досуговый центр с многофункциональным атриумом, выставочным залом и библиотекой появился на Школьном бульваре в Черноголовке, его возведут на месте снесённого здания, долгое время простоявшего недостроенным, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В трёхэтажном культурном центре общей площадью более 9 тысяч квадратных метров модно будет проводить различные творческие, развлекательные и образовательные мероприятия. По проекту, центр рассчитан на комфортное пребывание до 1,1 тыс. посетителей одновременно», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что закончить строительство культурно-досугового центра планируется до конца 2025 года. В учреждении будет создано около 60 рабочих мест.

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#строительство
#черноголовка
#культура
#мособлархитектура
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«Покушение на Кадырова и усадьба на Волге»: данные об адвокатах Иванова и его имуществе
За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 квадратов и раритетный ЗиС
27 апреля 2024, 15:05

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

После задержания заместителя министра обороны Тимура Иванова появилась информация о его элитной недвижимости и солидном автопарке. О том, чем на самом деле владеет арестованный по подозрению в коррупции государственный деятель, и зачем ему самые высокооплачиваемые адвокаты страны, расскажет редакция «Радио 1».

Замминистра обороны Иванов арестован за взятку


Тимур Иванов был задержан 23 апреля на своем рабочем месте. На следующий день решением суда он был помещен под стражу. Вместе с ним были арестованы предприниматель, занимающийся выполнением контрактов для Минобороны РФ Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, которые также являются фигурантами дела о коррупции.

По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд министерства. В беседе с РИА Новости адвокат Иванова рассказал, что вся суть обвинения сводится к тому, что бывший замминистра, якобы, оказывал помощь компаниям-подрядчикам Минобороны, в обмен на которую ему произвели ремонтно-строительные работы.

Правозащитник утверждает, что суммы за проведение таких работ взяты правоохранителями «с потолка».

В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов
В сети появились кадры столичного особняка, в котором жил арестованный министр Иванов

Арест счетов Тимура Иванова


Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом изданию РИА Новости сообщил его правозащитник Денис Балуев. По мнению суда, имущество Иванова могло быть добыто преступным путем, поэтому арест на время следствия наложен на все счета бывшего заместителя министра.


Особняк и автопарк Иванова


Согласно декларации о доходах, данные которой оказались в распоряжении издания РИА Новости, за время работы в Минобороны РФ Иванов приобрел жилой дом, площадь которого превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, Иванов вместе с супругой ежегодно приобретали новый автомобиль или мотоцикл. В 2016 году семья владела 9 транспортными средствами, а к 2019 году количество машин в автопарке возросло до 12. Среди дорогих автомобилей семьи Ивановых числятся Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, стоимость которого варьируется от 11 до 18 миллионов рублей.

Супруге бывшего заместителя министра Светлане Захаровой принадлежат Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson. Резиденция Иванова площадью 1,5 тысячи квадратных метров была приобретена в 2019 году. На кого именно оформлен коттедж неизвестно.


Адвокаты Иванова просят за услуги сотни рублей


Для представления своих интересов в суде Иванов прибегнул к помощи сразу трех адвокатов. По данным источника 5-tv.ru, стоимость услуг защитников исчисляется сотнями тысяч рублей. Правозащитники заместителя министра ранее уже были известны по громким делам.
Один из адвокатов — Мурад Мусаев представлял сторону защиты в деле о приготовлении посягательства на жизнь президента Чечни Рамзана Кадырова. Тогда адвокату удалось доказать невиновность подсудимого.

Что известно о доме Иванова на Рублевке, сколько он стоит


По информации телеграм-канала «Shot», Иванов также владеет домом на Рублевке, стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей. На опубликованных порталом кадрах видно, что дом больше похож на огромную резиденцию с большими, просторными комнатами и дорогой мебелью. Именно эта жилплощадь фигурирует в уголовном деле как его фактическое место проживания. Однако эта информация официально не подтверждена.

«Дворянская усадьба» Иванова на Волге


В сети также появилась информация об элитной усадьбе на берегу Волги, которая по информации портала «Mash» принадлежит Иванову.

Канал отмечает, что «дворянская усадьба» создана по образцу усадьбы XVIII века Знаменское-Раёк (она же усадьба Стрешневых). Площадь участка — 800 соток, а самой усадьбы — около 3000 кв. м. Как отмечает Mash, исходя из документов плана дома, в нем есть помещение под названием «хулиганская гостиная». Что это означает, неизвестно.

Однако подтверждения того, что резиденция принадлежит Иванову или как-то связана с его семьей, нет.

Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова
Защита намерена обжаловать арест замминистра обороны РФ Иванова

Песков заявил, что не слышал заявлений о доме Тимура Иванова на Рублевке


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что не располагает сведениями о доме Тимура Иванова на Рублевке. Спикер Кремля призвал доверять только официальной информации и отметил, что следствие по делу продолжается.

«Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива», — заявил Песков.

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В Селятине начали решать проблему с проезжающими через посёлок фурами
27 апреля 2024, 15:05

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа начали решать проблему с фурами. Сейчас на улицах работают наряды ДПС, помогающие бороться с транспортным коллапсом.
Через населённый пункт уже можно проехать. На веб-сервисе «Яндекс Пробки» посёлок отмечен зелёным цветом – пробок практически нет. Вчера в районе посёлка автомобили стояли в два – три ряда, сейчас вместо двух рядов – один ряд машин.

Жители выкладывают в интернет снятые ими фото и видео, подтверждающее, что проблема на сегодняшний день практически решена.

В Селятине, согласно постановлению правительства Московской области, реализуется проект ориентированного на экспорт агрологистического индустриального хаба. Развитие хаба привело к значительному увеличению потока грузового транспорта. А с учётом перспектив введения новых очередей ОРЦ нагрузка на улично-дорожную сеть посёлка постоянно будет возрастать.

Таможенные терминалы в Селятине располагаются давно, но строительство крупнейшего в стране агрохаба вызвало дополнительную нагрузку на дороги небольшого посёлка.

Самые серьёзные проблемы были у жителей Промышленной улиц, где фуры парковали вдоль жилых домов. Сегодня трасса там почти свободна. У рынка «Емеля» движение также восстановлено, машины проезжают свободно.

Помимо этого, были загружены улицы Спортивная, Теннисная и Клубная. Однако к 14 часам субботы они разгружены, движение восстановлено.

Накануне сообщалось, что проект агрологистического индустриального хаба включает строительство автодороги, которая выведет транзитный транспорт из посёлка Селятино. Её маршрут пока обсуждается. Жители обеспокоены большим количеством грузовиков, проезжающих через посёлок. Объездная дорога решит этот вопрос – как именно, жителям расскажут на встрече, которую проведут в ближайшее время.

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#автомобили
#пробки
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Наро-Фоминск отметил 15-летие получения звания «Город воинской славы»
27 апреля 2024, 14:32

Фото: ТГ-канал Романа Шамнэ

Церемония возложения венков к стеле, посвящённой городу воинской славы Наро-Фоминску, состоялась в годовщину присвоения этого звания, участие в торжественном мероприятии принял глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.
«Присвоению звания «Город воинской славы» сегодня исполняется 15 лет. 27 апреля 2009 года указом президента России Наро-Фоминску было присвоено это звание, сегодня мы отмечаем пятнадцатилетие этой славной вехи в истории нашего города», — написал Шамнэ в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что в 1941 году советские бойцы два месяца держали оборону у реки Нара и не сдали город врагу.

На церемонии возложения венков почтили память героев, защищавших Наро-Фоминск. В мероприятии приняли участие представители молодёжных организаций округа, что особенно важно для сохранения преемственности поколений, отметил Роман Шамнэ.

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#наро-фоминск
#роман шамнэ
#великая отечественная война
#церемония
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Для каширских кадетов провели экскурсию по заводу «Черкизово»
27 апреля 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсионную поездку на завод по производству колбасы «Черкизово» организовали для кадетов школы №7 городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Экскурсоводом стал директор по производству Антонио Хрешич, он рассказал про историю предприятия и объяснил, что на сегодняшний день этот завод является самым автоматизированным предприятием пищевой промышленности не только в России, но и во всей Европе: роботы здесь выполняют 85% всех операций», — отмечается в сообщении.
Юным экскурсантам показали все этапы производства колбасы — от подачи сырья до упаковки готовой продукции. А завершилась экскурсия дегустацией сделанных на заводе колбас разных сортов.

Ранее сообщалось, что команда каширских школьников вошла в десятку лучших по тогам военно-патриотической игры «Юнармия, вперёд!».

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#кашира
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#завод
#школьники
#экскурсия
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