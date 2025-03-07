Аллерголог раскрыла неожиданную опасность всеми любимого чая

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Ромашка – это популярное растение, которое зачастую принимают вовнутрь в виде чая. Такой напиток не только приносит большую пользу организму, но и обладает приятными вкусовыми качествами.
Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» порекомендовала убрать ромашковый чай из своего рациона из-за выделяемой пыльцы.
Она уточнила, что ромашковый чай пить не стоит, потому что далее развивается аллергия, которая может остаться на всю жизнь.
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«Ромашка в огромном количестве выделяет пыльцу. На нее у людей бывает аллергия, то есть гиперреакция иммунной системы. Почему мы не разрешаем пить ромашковый чай? Потому что он содержит как раз пыльцу цветов», — сказала эксперт.
Она уточнила, что ромашковый чай пить не стоит, потому что далее развивается аллергия, которая может остаться на всю жизнь.
«Вот это ошибка многих. А потом мы видим реакцию иммунной системы. И надо пить аллергикам воду и черный ферментированный чай», — объяснила аллерголог.
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Анастасия Панченко