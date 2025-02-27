«Формула любви»: Психолог раскрыл секрет долгого и счастливого брака

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Любовь и отношения — это то, что не перестает волновать людей. Возможно, дело именно в тайне: не существует никаких объяснений и гарантий. Но как сохранять доброе и светлое чувство внутри пары долгие годы?
Клинический психолог Илья Суслов в беседе с «Радио 1» заявил, что секрет долгих семейных отношений в том, чтобы делать друг друга счастливыми.
По его словам, женщины видят красоту в знаках внимания, и в паре важно транслировать друг другу свои желания.
Илья Суслов обозначил формулу любви: я очень рад твоему позитивному, а все негативное я принимаю и готов это выдерживать.
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«Если женщина уже напрямую говорит «хочу цветы», «хочу внимания», «хочу заботу», «хочу тактильности», то это реально можно сделать. И мужчина также просит какого-то элементарного уважения, признания, сочувствия, поддержки. Это взаимные пожелания, которые мы можем исполнять», — пояснил эксперт.
По его словам, женщины видят красоту в знаках внимания, и в паре важно транслировать друг другу свои желания.
«И женщина, когда муж приходит усталый с работы, может обнять, приголубить, погладить, сказать слова сочувствия, понимания, поддержки. Если человек хочет побыть один, дать ему это одиночество без обид», — сказал психолог.
Илья Суслов обозначил формулу любви: я очень рад твоему позитивному, а все негативное я принимаю и готов это выдерживать.
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Анастасия Панченко