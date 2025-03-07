«Опасно дарить»: Аллерголог Лапа перечислила самые аллергенные цветы

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Весна — время цветов и радости. Именно в это время празднуется Международный женский день и другие яркие праздники.
Аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» рассказала, что аллергенные цветы — это душистые, которые имеют яркий запах, а значит — пыльцу.
По ее словам, самые безопасные цветы — тюльпаны.
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«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — объяснила эксперт.
По ее словам, самые безопасные цветы — тюльпаны.
«Их можно дарить каждый день. Дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то будет опасно», — поделилась аллерголог.
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Анастасия Панченко