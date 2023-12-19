Алтайские власти разрешили усыплять бездомных животных

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov
Власти Республики Алтай дали разрешения усыплять бездомных животных.
Об этом сказано в сообщении, которое опубликовали на сайте Государственного собрания — парламента региона.
Закон, который приняли депутаты, позволяет органам местного самоуправления усыплять бездомных животных. Речь идет об агрессивных особях либо о животных, которые причинили вред здоровью людей. Под действие новой нормы оказываются невостребованные животные в местах временного содержания, которые не являются приютами.
Telegram-канал Mash Siberia пишет, что закон поддержали 30 из 35 депутатов. Он позволяет усыплять животных по истечении 11 дней после отлова. После принятия закона зоозащитники собрались на пикет перед зданием Госсобрания.
Ранее закон, разрешающий усыплять бесхозных животных, приняли в Бурятии. Умерщвление животных допускается, если в течение 30 дней животным не найдут нового хозяина.
Читайте также:
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
Подмосковные ветеринары вылечили от конъюнктивита шиншиллу
Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске
Закон, который приняли депутаты, позволяет органам местного самоуправления усыплять бездомных животных. Речь идет об агрессивных особях либо о животных, которые причинили вред здоровью людей. Под действие новой нормы оказываются невостребованные животные в местах временного содержания, которые не являются приютами.
Ранее закон, разрешающий усыплять бесхозных животных, приняли в Бурятии. Умерщвление животных допускается, если в течение 30 дней животным не найдут нового хозяина.
Читайте также:
Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое
Подмосковные ветеринары вылечили от конъюнктивита шиншиллу
Замурованную коммунальщиками при ремонте труб собаку спасли в Омске
Мария Фирсова