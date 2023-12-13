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Стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое. У девочки множественные травмы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что происшествие случилось в микрорайоне Энтузиастов. Девочка шла по улице и наткнулась на стаю собак, которые лежали на снегу. Сначала они начали лаять на школьницу, после чего вовсе накинулись на неё.
Прохожий помог спасти ее. Ребенка отвезли в больницу. На данный момент пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что в поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак.
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Прохожий помог спасти ее. Ребенка отвезли в больницу. На данный момент пострадавшая девочка находится в стабильном состоянии.
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Екатерина Коршунова