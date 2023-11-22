Американец поймал редчайшего двухцветного омара-гермафродита

Фото: istockphoto/Danar Tri Atmojo
Житель США выловил одного на 50 миллионов омара-гермафродита двухцветного окраса.
New York Post пишет, что удача улыбнулась американцу Джейкобу Ноулзу из штата Мэн. Мужчина специализируется на ловле омаров. В TikTok он показал лобстера, который оказался наполовину синим. Вторая половина лобстера была обычного цвета. Также у него присутствовали как мужские, так и женские репродуктивные органы.
По словам американца, синяя сторона оказалась «мужской», а другая — «женской». По данным Университета штата Мэн, шанс поймать такого двуцветного омара примерно один на 50 миллионов.
Подписчики предложили рыбаку проверить, сможет ли он отложить яйца.
Омара назвали в честь певца Дэвида Боуи, у которого была гетерохромия. При таком отклонении человек рождается с глазами разного цвета. А в 1970-х Боуи выступал в образе андрогинного персонажа Зигги Стардаст.
Ноулз построил для омара Боуи специальный просторный подводный вольер. Мужчина также решил обратиться в океанариумы и научные организации, способные «усыновить» редчайшее животное.
Читайте также:
В России медведи изменили поведение из-за тёплой погоды
В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов
В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра
По словам американца, синяя сторона оказалась «мужской», а другая — «женской». По данным Университета штата Мэн, шанс поймать такого двуцветного омара примерно один на 50 миллионов.
Омара назвали в честь певца Дэвида Боуи, у которого была гетерохромия. При таком отклонении человек рождается с глазами разного цвета. А в 1970-х Боуи выступал в образе андрогинного персонажа Зигги Стардаст.
Ноулз построил для омара Боуи специальный просторный подводный вольер. Мужчина также решил обратиться в океанариумы и научные организации, способные «усыновить» редчайшее животное.
Читайте также:
В России медведи изменили поведение из-за тёплой погоды
В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов
В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра
Мария Фирсова