В Мытищах свободно разгуливает стадо диких кабанов

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В Мытищах стадо диких кабанов заметили на улицах города.
Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости». Очевидец снял на видео, как вокруг его машины в Мытищах ночью свободно разгуливают около десятка кабанов. Несколько животных рылись в мусорном баке в поисках пищи. Кабаны не боялись ни автомобилей, ни людей.
Это уже не первый случай встреч с кабанами в этом городе. Животные выходят из парка «Лосиный остров». Главной причиной появления их в городе является то, что их подкармливают местные жители.
Прогулки диких кабанов могут обернуться не только испорченными клумбами, газонами и разоренными мусорными контейнерами, но и травмами, ведь животные могут повести себя агрессивно.
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Это уже не первый случай встреч с кабанами в этом городе. Животные выходят из парка «Лосиный остров». Главной причиной появления их в городе является то, что их подкармливают местные жители.
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Мария Фирсова