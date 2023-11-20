В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра

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В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском привезли травмированного амурского тигра. Хищника поймали в Хабаровском крае в январе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ветврачи предположили, что тигр разработает лапу в процессе охоты в просторном вольере. За три месяца он пришёл в форму, но подвижность лапы так и не восстановилась. Специалисты пришли к выводу, что к самостоятельной жизни в дикой природе самец не готов. В итоге было принято решение направить хищника в питомник в Подмосковье.
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Лора Луганская