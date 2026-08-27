Аналитик Рязанцев призвал не дарить учителям деньги на 1 сентября
Закон запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей. Об этом напомнил эксперт «Народного фронта» Виталий Рязанцев.
В разговоре с RT он уточнил, что лимит действует на совокупную стоимость одного дара. По его словам, учителю вообще не стоит дарить деньги, поскольку такой подарок несёт этические и юридические риски.
«Он может быть воспринят, например, как попытка влияния. Так, наличные денежные средства или перевод на карту могут быть расценены как скрытое вознаграждение за услуги, что ставит учителя в двусмысленное положение и порождает подозрения в коррупционной составляющей», — предупредил Рязанцев.
Эксперт призвал выбирать для педагогов недорогие подарки, такие как цветы, книги, канцелярские принадлежности и сладости. Кроме того, можно рассмотреть презенты, полезные для учебного процесса, например проектор.