Аналитик Рязанцев призвал не дарить учителям деньги на 1 сентября

27 августа 2026, 21:53

Фото: iStock/Kuzmichstudio

Закон запрещает работникам образовательных организаций принимать подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей. Об этом напомнил эксперт «Народного фронта» Виталий Рязанцев.





В разговоре с RT он уточнил, что лимит действует на совокупную стоимость одного дара. По его словам, учителю вообще не стоит дарить деньги, поскольку такой подарок несёт этические и юридические риски.





«Он может быть воспринят, например, как попытка влияния. Так, наличные денежные средства или перевод на карту могут быть расценены как скрытое вознаграждение за услуги, что ставит учителя в двусмысленное положение и порождает подозрения в коррупционной составляющей», — предупредил Рязанцев.