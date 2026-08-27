В Госдуме предложили штрафовать родителей школьников-хулиганов
Родителей школьников, которые некорректно ведут себя в образовательном учреждении, необходимо штрафовать. Так считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
В разговоре с Москвой 24 она выразила мнение, что помимо воспитательных мер необходимо воздействовать на родителей детей-хулиганов с помощью штрафов и даже отправки писем на работу. По ее словам, важно четко определить, какое именно поведение ребенка считается нарушением норм и правил.
«Сегодня меры по работе с хулиганами все же есть. Для этого и в школах введены педагоги по воспитательной работе, психологи. Это тоже работает, но, повторюсь, школа — это школа, а что происходит в семье, дома, как там прививают нормы морали — это другой вопрос», — отметила Пилипенко.
Так, она призвала установить четкие критерии для выставления оценок за поведение школьников, отчисления хулиганов из образовательных учреждений или перевода в коррекционные заведения.