В Госдуме предложили штрафовать родителей школьников-хулиганов

27 августа 2026, 21:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

Родителей школьников, которые некорректно ведут себя в образовательном учреждении, необходимо штрафовать. Так считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.





В разговоре с Москвой 24 она выразила мнение, что помимо воспитательных мер необходимо воздействовать на родителей детей-хулиганов с помощью штрафов и даже отправки писем на работу. По ее словам, важно четко определить, какое именно поведение ребенка считается нарушением норм и правил.





«Сегодня меры по работе с хулиганами все же есть. Для этого и в школах введены педагоги по воспитательной работе, психологи. Это тоже работает, но, повторюсь, школа — это школа, а что происходит в семье, дома, как там прививают нормы морали — это другой вопрос», — отметила Пилипенко.