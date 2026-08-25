Россиян предупредили, какие цветы не стоит дарить учителям на 1 сентября

25 августа 2026, 09:17

Руководитель Перетягина: лилии и подкрашенные цветы учителям лучше не дарить

Фото: iStock/Kuzmichstudio

При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. Какие растения могут оказаться не лучшим выбором для дарения учителю, «Газете.Ru» сообщила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.