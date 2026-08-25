Россиян предупредили, какие цветы не стоит дарить учителям на 1 сентября
При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. Какие растения могут оказаться не лучшим выбором для дарения учителю, «Газете.Ru» сообщила руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow Вероника Перетягина.
Эксперт рекомендует внимательно подходить к выбору цветов для школьных букетов. В частности, стоит избегать растений с сильным ароматом, таких как лилии. Поскольку букеты часто остаются в кабинете, резкий запах в закрытом помещении может вызвать дискомфорт у учеников и учителя, особенно у тех, кто чувствителен к ароматам. Также лилии могут спровоцировать аллергическую реакцию.
Кроме того, важно учитывать, что некоторые цветы могут пачкать одежду. Например, цветы, окрашенные перед продажей в синий или золотистый цвет, могут оставить следы на белой рубашке школьника, предупреждает Перетягина.
По ее словам, стоит обратить внимание на вес и объем композиции. Маленькому школьнику, особенно первокласснику, будет неудобно держать большой букет. Например, несколько крупных гортензий или шаровидных хризантем могут сделать композицию слишком тяжелой для ребенка. По этой причине Перетягина советует избегать тяжелых подсолнухов и роз с длинными стеблями.
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