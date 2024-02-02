Аналитики «Авито» узнали, сколько россиян искали работу за последний год

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Более половины россиян за последний год искали работу. Такой результат показал опрос, проведённый аналитиками «Авито Работы».
В опросе приняли участие свыше 10 тысяч россиян, из которых 18% искали работу один раз, 12% – два или три раза, а 7% – более трёх раз.
Также 71% респондентов подтвердил, что рассматривал вакансии на специализированных онлайн-сервисах. При этом, такой способ поиска работы рассматривали люди в возрасте 35-44 лет (76%), 45-54 лет (76%) и 25-34 лет (74%).
Около трети опрошенных (30%) пытались найти работу через друзей, родственников и знакомых. Менее четверти участников опроса (22%) искали вакансии в соцсетях и мессенджерах. И лишь 14% обратились за помощью в центр занятости или на биржу труда.
Кроме того, «Радио 1» рассказали, насколько участники опроса готовы к переезду ради новой работы.
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Также 71% респондентов подтвердил, что рассматривал вакансии на специализированных онлайн-сервисах. При этом, такой способ поиска работы рассматривали люди в возрасте 35-44 лет (76%), 45-54 лет (76%) и 25-34 лет (74%).
Кроме того, «Радио 1» рассказали, насколько участники опроса готовы к переезду ради новой работы.
«В рамках опроса мы также выяснили, что треть людей (33%), искавших работу за последний год готовы к переезду в другой регион ради карьерных перспектив. Данный вектор развития показывает, что сегодня работники стремятся к самореализации, ищут лучшие возможности для построения карьеры, и даже готовы ради этого сменить место жительства. Такой выбор более характерен для мужчин (40% против 26%), не готовы к горизонтальной профессиональной мобильности почти половина опрошенных (47%) — более характерно для женщин (53% против 40%)», – рассказал директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.При рассмотрении вакансии россияне в первую очередь обращают внимание на размер зарплаты (68%), гибкие условия труда (44%), официальное трудоустройство (32%), положительные отзывы от сотрудников (31%), конкретику при распределении обязанностей (30%) и хорошую репутацию работодателя (28%).
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Анастасия Чинкова