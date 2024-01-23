В РФ предложили запретить дискриминацию при найме на работу из-за службы в армии

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Ведомство также предложило ввести изменения, благодаря которым правительство сможет определять работников, имеющих право получить броню от призыва в ходе мобилизации.
Отметим, что власти предложили дополнить Трудовой кодекс категориями граждан, которым запрещается отказывать в трудоустройстве. К ним хотят отнести бывших военнослужащих, которые отслужили по контракту, мобилизации или на добровольной основе. Если человек не имеет противопоказаний для работы, а также удовлетворяет квалификационные требования, ему запрещается отказывать в работе в течение года после окончания службы.
Второй категорией граждан стали инвалиды. Им также нельзя будет отказывать в трудоустройстве, если у них нет медицинских противопоказаний для выполнения обязанностей.
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