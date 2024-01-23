В РФ предложили запретить дискриминацию при найме на работу из-за службы в армии

Ещё жилых дома, в которых будет 948 квартир, построят в жилом комплексе «Новое Видное» Ленинского городского округа, разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возвести планируется двухсекционное здание, трёхсекционное Г-образное здание и две башни. В подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок. На первых этажах запланировано 31 помещение под магазины, салоны красоты, кафе и рестораны и прочее», — отмечается в сообщении.

Завершить строительство новых корпусов и ввести их в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года. Застройщиком является группа компаний «Самолёт».

Всего в ЖК должно быть построено более 60 многоквартирных домов разной этажности, а также четыре школы, семь детсадов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Полностью жилой комплекс должен быть достроен в 2036 году.

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