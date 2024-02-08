Аналитики «Авито» выяснили, сколько россиян хотят работать рядом с домом

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Еще 54% считают расстояние до работы важным фактором, но не критическим. Только 14% опрошенных не обращают внимание на данный критерий и готовы тратить время на дорогу. Всего исследователи «Авито Работа» опросили 2 000 респондентов.
34% опрошенных тратят на дорогу на работу от 15 минут до получаса, 24% россиян добираются в одну сторону от 30 минут до одного часа, 9% в дороге на работу тратят до полутора часов.
В начале зимы 2023 года эксперты проводили опрос, согласно которому,чаще всего респонденты добираются до места работы пешком (40%), на личном автомобиле (34%), общественном транспорте (31%) или такси (10%). Кроме того, специалисты узнали о финансовых затратах респондентов. Так, у 15% россиян работодатель полностью покрывает расходы на дорогу, а еще у 12% — частично. Об отсутствии подобного бонуса заявили 73% сотрудников.
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