Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году

Фото: IStock/fizkes
От массового дефицита кадров до цифровизации менеджмента и производства за счёт российского программного обеспечения. Эксперты Авито Работы выделили шесть основных трендов 2023 года, которые сильнее всего повлияли на рынок труда.
Согласно исследованию, повсеместный дефицит кадров при рекордно низком уровне безработицы превратился в обыденность российского бизнеса. По данным института экономики РАН, по итогам 2023 года в России не хватает 4,8 млн работников. Компании испытывают высокий спрос на специалистов во всех сферах деятельности, сильнее всего это ощущается в сегментах производства, логистики, такси и строительства.
Рынок соискателя
Понятие рынка соискателя стало устойчивым выражением на рынке труда. При нехватке кадров компании активнее рекрутируют специалистов, увеличивая при этом зарплатные предложения. В такой ситуации кандидатам легче найти работу с наилучшими условиями. По данным Авито Работы, в 2023 году спрос работодателей на сотрудников вырос в 1,8 раза, а средние предлагаемые заработные платы увеличились на 9%.
Расширение границ найма
Работодатели всё чаще обучают молодых специалистов, соискателей с ОВЗ, а также представителей старшего поколения. Это помогает частично решить проблему кадрового дефицита и начать путь к инклюзивному найму. Так, в сентябре 2023 года количество вакансий для представителей старшего поколения выросло в 2,7 раза год к году, а в ноябре 2023 года спрос работодателей на молодёжь увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в черте города
Переобучение на рабочем месте
Из-за демографической ямы 90-х годов с каждым годом на рынок труда выходит всё меньше специалистов. Поэтому в компаниях начали обучать специалистов самостоятельно. Это позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, а также обеспечивает более высокий уровень лояльности сотрудников. В мае 2023 года аналитики Авито Работы зафиксировали годовой прирост числа вакансий с возможностью переобучения на рабочем месте в 3,5 раза.
Подработка
В 2023 году не только работодатели стали активнее искать специалистов на частичную занятость. При этом, сами соискатели больше интересовались временным форматом работы. Тренд на подработку сложился благодаря желаниям людей иметь дополнительный источник дохода и попробовать себя в новой сфере деятельности. По данным Авито Работы, за 2023 год количество вакансий с неполным рабочим днем увеличилось в 3,3 раза.
Цифровизация и модернизация
Многие компании постепенно начали вводить их в деятельность организации. Однако сейчас работодатели модернизируют не только производство, но и бизнес-процессы. Кроме того, массовая цифровизация стала более доступной благодаря активному развитию российского ПО, что значительно упрощает и удешевляет внедрение современных технологий.
Читайте также:
Россияне признались, что на их рабочую рутину влияют предновогодние хлопоты
Опрос: чаще всего в новогодние праздники с коллегами общаются россияне до 24 лет
Стало известно о сокращении компаний с удалёнкой в России
Екатерина Шмакова