Аналитики назвали ​шесть трендов ​на ​рынке труда в 2023 году

Река Авача в Елизовском районе вызвала затопление территории питомника ездовых собак, пишет Telegram-канала «Камчатский север».

Вода из реки достигла поймы и достигла питомника собак «Авача-мэй», находящегося примерно в десяти километрах от города Елизово. По данным сообщения, собаки находятся в безопасности, но требуется помощь.



Необходимы сено, доски, участие волонтёров, а также укрепление дамбы и другие материалы для помощи в ликвидации последствий затопления. В питомнике находится несколько десятков ездовых собак.



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Артем Кузьмин